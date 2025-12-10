Bloqueos obligan ajustes en corridas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Central de Autobuses de Victoria enfrenta días de mayor movimiento y, al mismo tiempo, la necesidad de modificar sus corridas debido a los recientes bloqueos carreteros registrados en la zona.

José Refugio Calderón Vergara, gerente de la terminal, informó que las empresas ajustan sus salidas en cuanto una ruta presenta afectaciones, siempre con base en criterios de seguridad para los pasajeros.

“Si una ruta presenta afectaciones, se hace el ajuste necesario siempre y cuando sea seguro; si no, las unidades esperan hasta que la vía quede libre”, sostuvo.

El gerente precisó que, aunque cuatro líneas siguen operando como desde hace años, algunas marcas han cambiado. Aun así, el enfoque común se mantiene: proteger al usuario y evitar riesgos durante su traslado.

Ante cualquier bloqueo, las corridas se modifican de inmediato. Esto implica retrasos temporales o cambios en los trayectos, con la intención de evitar que las unidades queden atrapadas en puntos conflictivos.

Calderón Vergara adelantó que la próxima semana podría aumentar la afluencia de viajeros por la temporada decembrina, un comportamiento habitual debido al regreso de personas que visitan a sus familias.

“Estamos ya preparados para estas vacaciones de diciembre… muchas personas viajan en estas fechas para pasar las fiestas con sus familiares”, afirmó.

El gerente aseguró que la central cuenta con personal y unidades suficientes para atender el incremento esperado, aun con los ajustes que puedan surgir por situaciones externas en las carreteras.

Por Raúl López García