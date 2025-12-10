Camión con ácido clorhídrico, a punto de volcar en Altamira

El riesgo químico activó la movilización inmediata de la Dirección de Tránsito y Protección Civil municipal y regional.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un tractocamión que transportaba Ácido Clorhídrico estuvo a punto de volcar en un camino de terracería en el municipio de Altamira.

Autoridades viales informaron que el percance ocurrió la tarde del martes en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el sector de Santa Amalia, lo que puso en alerta a las autoridades debido a la naturaleza altamente peligrosa de la carga.

Los hechos ocurrieron en la calle Fidel Velázquez y la carretera México 80. El camión accidentado fue un Freightliner blanco, modelo 2008, manejado por Javier N., de 50 años, quien no sufrió lesiones.

A causa de las grandes dimensiones del vehículo y el deterioro del camino de terracería, la pesada máquina se ladeó hacia su costado derecho.

Por el material químico, las corporaciones de emergencia establecieron de inmediato un protocolo de seguridad, ya que no se descartaba una fuga.

Para estabilizar y mover el transporte de la vialidad, se requirió el apoyo de dos pipas de agua y una grúa especializada.

El ácido clorhídrico es un líquido tóxico, es catalogado como altamente corrosivo y el contacto puede provocar irritación severa en los ojos, la piel y las vías respiratorias.

La inhalación de altas concentraciones genera tos, dificultad respiratoria e inflamación de garganta, y en casos extremos, puede causar edema pulmonar. Por esta razón, su transporte y manejo requieren de protocolos de seguridad rigurosos.

Por. Oscar Figueroa

La Razón