Campesino pierde la vida por una mina en los límites de Nuevo León y Tamaulipas

El dispositivo explosivo fue presuntamente colocado por un grupo delictivo que, supuestamente, utiliza las brechas cercanas para circular entre ambos estados

Una mina terrestre colocada en una brecha cerca de los límites de Nuevo León y Tamaulipas cobró la vida de un campesino que circulaba en su camioneta.

El vehículo y el hombre, que aún no ha sido identificado, fueron destruidos por la potencia del explosivo que destruyó la camioneta y los restos humanos quedaron esparcidos en el lugar.

Los hechos se registraron en la carretera La Lajilla–Las Comitas, a la altura de la comunidad de El Zacate, en Doctor Coss.

De acuerdo a información de los lugareños, los presuntos delincuentes retiraron los restos del vehículo y del campesino del lugar, donde fue colocada la mina por parte de un grupo delictivo que utiliza las brechas cercanas para circular entre ambas entidades.

Hace dos meses se registró un incidente similar

Este hecho no es el primero que se registra en esa zona del estado de Nuevo León, hace dos meses un transporte escolar que llevaba estudiantes de primaria estuvo a punto de tocar una mina, pero solo provocó que una de las llantas se viera afectada sin que ninguno de los niños resultará herido.

Los habitantes cercanos a ese lugar han denunciado la presencia de hombres armados y la ubicación de las minas terrestres en los caminos rurales.

La zona se mantiene bajo fuerte vigilancia, mientras crece el temor entre los habitantes que denuncian que las minas están apareciendo cada vez más cerca de los caminos rurales.

