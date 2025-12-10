Disminuye entrada de autos “chocolate” a Tamaulipas

ALTAMIRA, TAM.- El ingreso de autos conocidos como «chocolate» a Tamaulipas ha disminuido considerablemente en 2025, según reportó la Unión Campesina Democrática (UCD). Esta baja se atribuye directamente al programa de legalización vehicular que implementó el Gobierno Federal.

A pesar de la reducción en nuevas afiliaciones, el dirigente de la UCD en la entidad, Jorge Armando Sobrevilla Castillo

asegura que los 40 mil vehículos que ya portan sus placas pueden circular libremente por la entidad sin riesgo de ser detenidos.

Resaltó que las unidades que portan placas UCD no corren riesgo de ser retenidas o quitadas por la autoridad, desmintió rumores que surgieron sobre posibles detenciones.

“Estaban diciendo que iban a recoger vehículos americanos, que los iba a detener, que los iban a infraccionar ó meter al corralón, es algo que salió de no sé donde, no sé de qué frente pero es algo que no es real, no existe, los vehículos circulan libremente por todo el estado de Tamaulipas sean americanos, sean nacional, nada más que estén afiliados a alguna organización campesina”.

Sobrevilla Castillo refirió que en caso de ser detenidos por alguna autoridad, los afiliados pueden contactar directamente a los números de la UCD para recibir la debida asistencia y evitar alguna amonestación.

Refirió que la afiliación a la organización bajó considerablemente en 2025 debido a la legalización vehicular. No obstante, aseguró que la organización apoya este proceso.

“Nosotros estamos de acuerdo con eso, que la persona en vez de afiliarse a la organización, mejor legalice su vehículo, nosotros le damos seguimiento, nosotros estamos legalizando vehículos. Después que empezara la legalización de los vehículos y que nosotros pedíamos, sí ha bajado mucho, estamos de acuerdo en eso, en vez de afiliarse a la organización que mejor se legalice el vehículo y es a lo que le damos seguimiento”.

Sobrevilla Castillo señaló que el 90 por ciento de los autos que tenían en el padrón a nivel nacional se ha podido legalizar. Actualmente, mientras que la UCD tiene 40 mil vehículos afiliados en Tamaulipas, y el mayor porcentaje se ubica en los municipios de la frontera.

Por Oscar Figueroa

La Razón