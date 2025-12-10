Familia de niña fallecida tras ataque de pitbull pide no caer en fraudes: “No estamos solicitando dinero”

Agradecieron las muestras de solidaridad, pero exhortaron a la ciudadanía a no dejarse engañar ni lucrar con su dolor

Ciudad Victoria.- Los restos de la niña de un año, que perdió la vida tras ser atacada por un perro de raza pitbull, fueron trasladados al estado de Guanajuato, donde recibirá sepultura. Además su familia alertó a la ciudadanía para que no caiga en chantajes o engaños, ya que algunas personas, sin escrúpulos, se están haciendo pasar por parientes para solicitar dinero.

El traslado fue confirmado por una familiar, quien pidió guardar el anonimato, y señaló que éste se realizó entre el martes y el miércoles, después de que el cuerpo fuera velado en esta ciudad.

Todos los gastos fueron cubiertos por los parientes de la madre de la niña.

Sin embargo, la familia se percató de que, a través de redes sociales, estaban pidiendo ayuda económica en nombre de la pequeña, algo que ellos no han solicitado.

“Queremos aclarar que no estamos pidiendo ayuda de ningún tipo. Nos están llegando mensajes sobre personas que piden dinero en nuestro nombre, y eso no es cierto. Por favor, no lucren con el dolor que estamos viviendo”, expresaron los familiares.

Agradecieron a los ciudadanos sus buenas intenciones y los exhortaron a evitar caer en engaños, chantajes o posibles extorsiones.

La menor, junto con sus papás, llevaba apenas una semana de haber llegado de Guanajuato y se hospedaba en la casa de los abuelos en la colonia Revolución Verde.

Pero con los abuelos, habitaba una perrita pitbull que desde hace cinco años comenzaron a criarla respondiendo al nombre de “Luna”.

Se sospecha que el animalito desconoció a la menor por el breve tiempo que se encontraba en dicho domicilio, y ante esta situación la atacó.

Presente se estaba la mamá de la niña y la abuela, quienes pidieron apoyo a otros familiares y vecinos y una vez que lograron rescatar a la menor llevarla al hospital donde lamentablemente falleció.

En tanto, la mascota fue llevada a otro terreno, donde la amarraron y al mediodía del martes, la Secretaría de Salud procedió a aplicar la inyección letal.

Por Alfredo Peña