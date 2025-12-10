Frente frío 20 afectará a estos estados del jueves 11 al sábado 13 de diciembre

El SMN informa su pronóstico extendido en el que destacan las bajas temperaturas y las lluvias en diversos estados de la República Mexicana

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió su pronóstico extendido para que tomes tus precauciones de cara al inicio del fin de semana en la República Mexicana, en donde habrá temperaturas de -10 grados centígrados en algunas entidades.

Si bien el frente frío 19 se extenderá con características de estacionario sobre el oriente de la península de Yucatán, la entrada del frente frío número 20 traerá consigo bajas temperaturas. Muchas de las entidades de México marcarán en sus termómetros -5 grados, por lo que es necesario que atiendas a las indicaciones de las autoridades pertinentes.

¿En dónde hará frío este jueves 11 de diciembre en México?

El nuevo frente frío número 20 ingresará a la frontera norte y noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical y ocasionará fuertes rachas de viento en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otro lado, los canales de baja presión aunados a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional.

Las entidades con temperaturas mínimas de -10 a -5 grados son Chihuahua y Durango, mientras que aquellas zonas serranas con temperaturas de -5 a 0 grados serán las siguientes:

Baja California

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

En cuanto a las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados, serán las siguientes:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

¿En dónde hará frío este viernes 12 de diciembre en México?

Se prevé que durante la mañana del viernes, el frente frío número 20 adquiera características de cálido y se desplace hacia Texas, Estados Unidos, dejando de afectar al país.

En el periodo de pronóstico, canales de baja presión aunados al persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Los estados con temperaturas de -10 a -5 grados serán de nueva cuenta Durango y Chihuahua, mientras que las mínimas de -5 a 0 grados centígrados se sentirán en zonas serranas de:

Baja California

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

En cuanto a las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados, éstas se percibirán en la mayor parte del territorio nacional:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Veracruz

Oaxaca

¿En dónde hará frío este sábado 13 de diciembre en México?

Durante el sábado, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México, mientras que el domingo se desplazará sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, incrementarán la posibilidad de chubascos y lluvias fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país, incluida dicha península, pronosticándose durante el domingo, lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Los estados en donde se registrarán temperaturas de -10 grados centígrados a -5 este sábado 13 de diciembre son Chihuahua y Durango, mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados se percibirán en las zonas serranas de:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Veracruz

Oaxaca

Recuerda que las lluvias fuertes podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO