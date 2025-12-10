Grupo TUM se deslinda de las actividades empresariales personales de Manfred Mauricio Quintanilla

TUM también señaló que existe confusión derivada de las actividades empresariales personales de Manfred Mauricio Quintanilla, pero aclaró que esas compañías no guardan ningún vínculo con el grupo.

Grupo TUM señaló que no tiene relación con empresas dedicadas a generación de energía; no posee acciones, ni forma parte del capital social, ni tampoco es socio comercial, ni mantiene contratos, convenios u otra clase de relación jurídica u operativa.

En un comunicado también destacó que existe confusión derivada de las actividades empresariales personales de Manfred Mauricio Quintanilla, pero aclaró que esas compañías no guardan ningún vínculo con el grupo.

Grupo TUM cuenta únicamente con un contrato gubernamental vigente, el cual opera desde 2017 y ha sido renovado de manera transexenal con base en la calidad del servicio, el estricto cumplimiento normativo y los estándares de eficiencia que caracterizan a la empresa. Asimismo, es importante precisar que las personas y servidores públicos señalados en recientes publicaciones no tuvieron participación alguna en los procesos de licitación, adjudicación o renovación de este contrato”, agregó.

Y también, señaló, que resulta falso lo relacionado con la información vertida sobre la flotilla aeronáutica de TUM, la cual cuenta con todos los registros, permisos y autorizaciones, sin haberse registrado operaciones fuera del territorio mexicano.

Asimismo, toda la relación contractual con el gobierno federal ha sido evaluada y resuelta por las áreas administrativas correspondientes, conforme a la legislación aplicable y de conformidad con los resultados alcanzados derivados de la calidad de nuestro servicio.

Lamentamos profundamente que un asunto personal, totalmente externo a la empresa, genere interpretaciones que afectan la reputación de nuestros equipos de trabajo y socios estratégicos. Grupo TUM mantiene absoluta disposición para brindar información precisa que permita evitar confusiones entre las actividades personales de un accionista y las operaciones formales de la empresa”, afirmó.

Grupo TUM refrendó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el servicio responsable que ha caracterizado a la empresa por más de 50 años.

Seguiremos trabajando con nuestros colaboradores, clientes y aliados en la construcción de soluciones logísticas confiables y de alto desempeño para el país”, finalizó el grupo en el comunicado de prensa.

