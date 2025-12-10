Hospital Canseco opera con normalidad pese a toma sindical de la Dirección Médica

El director explicó que la toma de la dirección y la manifestación del personal de salud inició el pasado lunes 8 de diciembre aproximadamente las 9:30 horas y que se desarrolló de forma pacífica.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar “Carlos Canseco” mantiene la atención las 24 horas para pacientes del sur de Tamaulipas y de la región huasteca, pese a que la Dirección se mantiene tomada por personal sindicalizado, confirmó el director de la institución, Joaquín Juárez Durán.

«Afortunadamente no hay una afectación por el cierre de la dirección médica, seguimos atendiendo a la gente las 24 horas del día»

“Fue de una manera tranquila y respetuosa, sin ningún incidente, son cuestiones ajenas a nuestra dirección, y sus peticiones ya están siendo atendidas por la coordinación estatal de IMSS-Bienestar y autoridades correspondientes mediante el diálogo, creo que por medio del diálogo se tienen que resolver”

Juárez Durán dijo que la operación del hospital no se ha detenido y que diariamente son atendidas 500 personas.

“De todas maneras seguimos trabajando y presentándonos en el hospital atendiendo a la gente en todos los servicios… el hospital operativamente no para las 24 horas. Alrededor circulan todos los días alrededor de 500 personas para atenderse en los diferentes servicios de atención médica, emergencias, consulta externa, rayos X y laboratorio… es un hospital que tiene mucho movimiento y cada vez aumenta la demanda”

El director del Hospital de Especialidades Médicas IMSS Bienestar Carlos Canseco de Tampico, Joaquín Juárez Durán aclaró que se trata de un conflicto entre el sindicato y las autoridades federales, particularmente en torno a la reposición de personal jubilado o fallecido.

Afirmó que las demandas se encuentran en proceso de resolución.

“Esperamos que pronto haya una solución para el bien de todos”

Indicó que la coordinación estatal de IMSS-Bienestar se mantiene informada y en diálogo con los trabajadores.

Finalmente, confió en que el problema se resuelva pronto.

Por. Cynthia Gallardo

