Más de 9 mil pesos de sanción para trabajadores del volante que aumenten la tarifa de pasaje

Francisco Gojon Medina, delegado de transporte público advirtió que las sanciones administrativas son altas

TAMPICO, TAM.- Al señalar que el incremento a la tarifa de pasaje en unidades de servicio colectivo en el sur de Tamaulipas no se ha autorizado; Francisco Gojon Medina, delegado de transporte público advirtió que las sanciones administrativas oscilan entre 6 mil 788 a más de 9 mil pesos.

Gojón Medina, dijo que se registraron rumores de un presunto incremento a la tarifa de transporte público a partir del pasado 1 de diciembre; sin embargo, el Gobierno de Tamaulipas no ha publicado ningún ajuste en el Periódico Oficial, e indicó que un aumento sin autorización representa una falta administrativa.

«No está autorizado por eso yo no he hecho ninguna manifestación como algunas veces les dije a Ustedes hasta que no sea publicado en el periódico oficial del estado. Desde 60 UMAS a 80 UMAS… pusimos en conocimiento a los trabajadores de las rutas de la zona conurbada que retiraran de los cristales algunos decían dos pesos, un peso que retiraran eso… ya se aplicó una sanción no lo traigo de momento»

Gojon Medina dijo que se ha detectado a operadores cobrando un peso adicional en la ruta Tampico–Playa.

El funcionario estatal dijo que solamente se han recibido dos quejas formales por cobros indebidos.

Para concluir, el delegado de transporte público dijo que las puertas de la oficina se encuentran abiertas para autoridades municipales, concesionarios y ciudadanía en general.

Dijo que se mantiene el diálogo con integrantes del Cabildo además de que llevó a cabo una capacitación en la Casa de la Cultura de Tampico, como parte de las acciones para garantizar orden y transparencia en el servicio de transporte público en toda la entidad.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón