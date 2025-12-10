Perro ataca y mata a bebé

La niña se encontraba acompañada por su madre y su abuela cuando, de pronto, el can se abalanzó y la mordió de manera brutal

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una niña de un año falleció tras ser atacada por un perro de raza pitbull en la colonia Revolución Verde de Ciudad Victoria.

El deceso se reportó durante la madrugada de este martes. Ante los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación por homicidio.

Según información preliminar, la menor presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, así como lesiones en el cuello y la ingle.

El ataque ocurrió el lunes por la tarde en el patio de la casa de los abuelos de la menor, ubicada en la calle Pamoranes, entre 21 de Marzo y Hermenegildo Galeana, en la colonia Revolución Verde.

La niña se encontraba acompañada por su madre y su abuela cuando, de pronto, el perro se lanzó sobre ella y la mordió en el cráneo, el cuello y las piernas.

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón