Planta tratadora de La Pedrera a la espera del estudio de impacto ambiental

Autoridades municipales mantienen la expectativa de iniciar pronto los trabajos de esta infraestructura, que busca impulsar la autosuficiencia hídrica de la región

ALTAMIRA, TAM.- La construcción de la planta tratadora de agua residuales de La Pedrera en Altamira avanza en su fase administrativa, pero aún no tiene luz verde para el inicio físico de la obra.

Actualmente, el proyecto se encuentra en el proceso de estudio del Manifiesto de Impacto Ambiental, un trámite que puede tomar hasta dos años.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, informó que, si bien la ciudadanía no observa aún trabajos de construcción, el proceso administrativo y la planificación avanzan.

Al mismo tiempo de la evaluación ambiental, la empresa concesionaria prepara la escritura social para certificarla ante notario público.

“Un manifiesto de impacto ambiental se puede llevar hasta dos años, se está llevando a cabo. Paralelamente ahora que entró la nueva empresa con los que ya tienen la concesión, ya están preparando escritura social para que se pueda certificar ante notario público. Aunque no se vea algo de construcción, se está trabajando en la planificación de la obra y el dinero a requerirse. Una vez que se obtenga la aprobación del manifiesto ambiental se podrá arrancar físicamente”.

Espera que se arranque lo más pronto posible, quiere tener la oportunidad que antes de terminar su administración en el 2027 pueda inaugurarla.

El alcalde señaló que la planta será un detonante porque tratará el 71 por ciento de las aguas residuales, esto permitirá dejar de sustraer agua de la Laguna de Champayán, ya que 400 litros por segundo no serán sacados de la laguna. Con esta obra, la industria de la zona poco a poco generará su propia agua reutilizable.

El proyecto de la planta tratadora está presupuestado en 500 millones de pesos, tendrá una capacidad de tratamiento inicial de 400 litros de aguas residuales por segundo y la construcción tardará 18 meses.

Por Oscar Figueroa

La Razón