VIDEO: Abuelita sorprende por su habilidad para practicar ‘pole dance’ a los 87 años

Mary es una de las alumnas estrella de un estudio fitness y además de apoyar a sus compañeras las inspira con su habilidad, fuerza y talento

Mary se volvió viral en internet al demostrar que cuando se trata del mundo fitness la edad sólo es un número, pues la mujer de 87 años no deja de sorprender con su fuerza, habilidad y talento al practicar pole dance. La abuelita dio una gran lección a los internautas gracias a su mensaje de empoderamiento en el que, además, responde de manera contundente a quienes la han criticado por mostrarse con ropa deportiva.

Las redes sociales se han convertido en la herramienta perfecta para dar a conocer un sinfín de historias de todo el mundo. Como la más reciente en México que emocionó a usuarios en Instagram, pues la actitud de doña Mary -como la llaman sus compañeros en el estudio donde hace ejercicio- contagió a otros motivándolos a introducirse al mundo fitness sin importar la edad.

¿Quién es Mary, abuelita que sorprende por su habilidad en pole dance?

María Luisa Solórzano Arroyo es una mujer de 87 años que no deja de sorprender a sus compañeros, maestros y ahora internautas no sólo con su fuerza y perseverancia cuando se trata de aprender ya que desde hace 10 años practica pole fitness, sino por su actitud ya que es su ánimo lo que ha motivado a muchos a seguir sus sueños sin importar la edad.

“Como todo nos cuesta un poquito de trabajo, pero no me rindo. No me digas que casada, soy soltera. Soy una persona muy independiente yo veo todas esas señoras que ya están grandes como yo y las tienen en su casa con la mamá, con el tío y eso está muy mal, las señoras grandes se oxidan», dijo Mary en un video compartido en Instagram.

Mary responde a las críticas con mensaje de empoderamiento

Pese a todos los mensajes positivos y felicitaciones que recibe por su esfuerzo, Mary también recibe comentarios negativos y es a estos a los que responde con un contundente mensaje de empoderamiento que no sólo está dirigido a personas de su edad, también a las mujeres motivándolas a comenzar una nueva actividad y enfocarse en su bienestar.

«A pesar de que ya tengo yo 87 años soy muy vanidosa, me gusta tener fuerza en los brazos, que se me marquen (…) A mí no me da pena, no hay edad para ninguna actividad de ejercicio, de todo lo de fitness que no hay edad. A todas las mujeres, que hagan ejercicio, que no nacimos nada mas estar en la casa atendiendo al marido, a los hijos… ¡no! Valemos como mujeres y valemos mucho», añadió.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO