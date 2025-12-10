VIDEO: Así reaccionó Karina de ‘Las Perdidas’ cuando Apio Quijano le dijo «autóctona»

La integrante de “Las perdidas” fue la invitada especial del cantante de Kabah, quien es titular del programa de YouTube “Pipiris Nights”

La generadora de contenido trans Karina Torres fue la invitada especial del presentador y cantante Héctor “Apio” Quijano, quien es titular del programa de YouTube “Pipiris Nights”. Las risas no hicieron falta en el programa que se estrenó la noche de ayer 9 de diciembre, de modo que el video es viral en esta red, así como en otras.

Sin embargo, hubo un momento en el programa digital que se robó las miradas e hizo que tanto el cantante de música pop, de 48 años de edad, como la influencer trans, de 35 años, sean tema de conversación en redes sociales: él la describió como “autóctona” en pleno programa, a fin de elogiarla.

“Apio” Quijano compara a Karina Torres con Pocahontas

Todo derivó de los cumplidos que “Apio” Quijano le hizo a Karina Torres, ya que aseguró que es “hermosa” tanto por dentro como por fuera. El intérprete de “La calle de las sirenas” incluso la comparó con Pocahontas, una princesa de Disney.

“Lo que digo es real: eres un mujerón en toda la palabra. Tienes una vibra tan bonita, gracias por existir (…). Eres hermosa, bebé”, le dijo el presentador de “Pipiris Nights” a la influencer trans, quien en broma le contestó “ya ves que me dicen ‘Apocalypto’”.

“Apio” Quijano dijo que no entendía la referencia de “Apocalypto”, así que Karina Torres le explicó que es porque la comparan con los mayas debido a sus rasgos físicos. “De la película de ‘Apocalypto’, de los mayas”, detalló la generadora de contenido, quien incluso habló de su físico y su proceso para tener su imagen actual.

¿Karina Torres se enojó con Apio” Quijano porque le dijo “autóctona”?

Tras escuchar a la integrante de “Las perdidas”, el cantante de Kabah destacó durante la entrevista en “Pipiris Nights” que su belleza no pasó desapercibida para el doctor e influencer Miguel Padilla porque le plantó un beso durante un evento, lo que hace unas semanas se hizo viral en redes sociales.

“Nos dimos el beso y se hizo superviral. Me mandó un ramo de rosas (…), pero somos amigos”, recordó Karina Torres, de modo que “Apio” Quijano respondió “le gustas, que eres hermosa. Y la verdad sí lo es, sí lo eres. Muy Pocahontas, muy autóctona”.

Aunque la intención del presentador de “Pipiris Nights” fue hacerle elogios a la influencer trans, la generadora de contenido no pudo evitar reírse a carcajadas y contestarle “qué perra”. Sin embargo, la integrante de “Las perdidas” tomó el comentario del cantante como un cumplido porque añadió lo siguiente:

“¡Qué loba! Lo bueno que me lo dijo con educación, hasta me sentí importante, me sentí hasta nice”.

“‘Apio’ es mi amiga blanca cuando me quiere decir un halago”, es como el video de este momento fue publicado en las redes sociales de “Pipiris Nights”, de modo que usuarios hicieron los siguientes comentarios:

“Muy autóctona, muy nativa. Ja, ja, ja ja, Apio Core”

“‘Muy mis raíces’, morí”

“Muy primitiva”

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO