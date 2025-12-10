VIDEO: Danna Paola sería la nueva «Teresa» en el remake de la telenovela

La cantante está en planes para volver a la pantalla chica, y aunque esta telenovela es uno de los grandes planes que le tienen listos, también podría ir a La Voz México

Danna Paola, la actriz mexicana y cantante más icónica de los últimos tiempos, podría estar cerca de protagonizar uno de los grandes remakes de la historia en la pantalla chica mexicana y sobre todo, uno de los más pedidos por el público de las nuevas generaciones.

La primera pista nos la dio Angelique Boyer, quien dio a conocer en una entrevista con los medios que le fascinaría que Danna fuera la encargada de tomar este papel, ya que es la actriz adecuada para darle vida a un papel icónico que le dio fama y una gran relevancia a la actriz francesa-mexicana durante los años 2000.

«Danna, oh my god, sí, imagínate. Sí, wow», fue lo que dijo Angelique Boyer durante un encuentro con los medios de la comunicación

¿Danna Paola será la nueva Teresa?

Fue Pepillo Origel, periodista mexicano de espectáculos y conductor de televisión, quien aseguró en su programa para Unicable que Danna será la responsable de interpretar el papel de esta mujer dura de carácter, con las convicciones bien puestas y todas las metas claras.

De acuerdo con el conductor, esta es la principal propuesta que tiene Danna, misma que ha estado en negociaciones desde hace algunos años; sin embargo, no es lo único que pusieron sobre la mesa para la cantante, ya que también podría aceptar otro trabajo, el de coach de La Voz México en su nueva temporada.

«Dicen que tantos rumores e intentos por convencerla a que regresara, por fin Danna interpretará, todavía no estamos muy seguros, pero la telenovela Teresa»

¿De qué se trata la telenovela Teresa?

La telenovela mexicana Teresa, producida por José Alberto «El Güero» Castro para Televisa, se convirtió en uno de los melodramas más exitosos de la pantalla chica en nuestro país. La versión más popular de la franquicia, estrenada en 2010, fue protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Aarón Díaz, logrando altos índices de audiencia, otorgándoles una fama que después los colocó en otras tantas telenovelas de primer nivel.

La trama se centra en Teresa Chávez, una joven bella e inteligente que vive en un barrio humilde, pero siente un profundo resentimiento por su pobreza. Su obsesión por salir de la miseria la lleva a manipular a los hombres que la aman, incluyendo a su novio de toda la vida, Mariano, así como a su profesor adinerado, Arturo de la Barrera. Teresa utiliza su belleza como herramienta de ascenso social, convirtiéndose en una antiheroína memorable cuyo lema fue «¿O me quieres o me odias?».

¿Dónde ver Teresa en internet?

Actualmente se puede ver la telenovela Teresa por internet en el canal de YouTube de @TlnovelasOficial donde se encuentra disponible completamente gratis, pero también puedes hacerlo a través de la plataforma de streaming de ViX si es que tienes una suscripción activa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO