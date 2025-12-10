VIDEO: Mau Nieto exhibe grabación de violento asalto en carretera de México-Cuernavaca

El comediante Mau Nieto denunció un intento de asalto en el kilómetro 55 de la México–Cuernavaca.

La conversación sobre la inseguridad en las carreteras mexicanas volvió a encenderse luego de que el comediante Mau Nieto, de 40 años, difundiera en redes sociales un video del intento de asalto ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en la carretera federal México–Cuernavaca.

El comediante reveló que una de las víctimas del violento incidente era una persona muy cercana a él.

Mau Nieto denuncia intento de asalto en carretera de Cuernavaca

“Hoy intentaron asaltar a mi psiquiatra en el km 55 de la carretera federal Cuernavaca–CDMX, tenemos un país sin ley…”, escribió Mau Nieto al compartir el video en sus redes. La publicación rápidamente se viralizó, generando conversaciones sobre el estado actual de la seguridad pública en México, especialmente en las autopistas más transitadas.

En el video se observa el momento en que sujetos armados intentan detener un vehículo en plena carretera, un modus operandi que se ha vuelto tristemente recurrente. La grabación muestra cómo los agresores caminan hacia los autos mientras levantan sus armas, obligando a los conductores a frenar o esquivarlos.

Mau Nieto revela que conoce a una de las víctimas

Aunque Mau Nieto evitó revelar la identidad completa del afectado, dejó claro que el incidente lo tocó de manera personal.

“Mi psiquiatra”, mencionó al referirse a una de las víctimas del intento de asalto. Aseguró que el hecho ocurrió específicamente en el kilómetro 55 de la autopista, un tramo conocido por incidentes similares en los últimos años.

El comediante aprovechó la visibilidad del caso para denunciar lo que considera una escalada de violencia en las carreteras mexicanas, recordando que viajar por autopistas solía ser más seguro y señalando que los ataques se han vuelto “diarios”.

“¿Así queremos recibir turistas para el Mundial?”

Lo que más llamó la atención de su publicación fue el mensaje dirigido a las autoridades y al panorama internacional. Mau Nieto cuestionó abiertamente si el país está preparado para recibir a millones de visitantes durante el Mundial de 2026:

¿Y así pretendemos recibir a turistas para el mundial? Eso ya se salió totalmente de control, escribió.

La crítica generó un intenso debate en redes sociales. Muchos usuarios aplaudieron la postura de Mau Nieto, señalando que la inseguridad en carreteras es una preocupación legítima que afecta a miles de ciudadanos cada día. Otros, sin embargo, argumentaron que el comediante solo visibiliza el problema porque esta vez afectó a alguien cercano.

“Si no fuera tu amigo, no lo publicarías”, comentaron algunos usuarios, subrayando la frustración generalizada por la impunidad en este tipo de delitos.

El intento de asalto viralizado no es un caso aislado. Conductores y organizaciones civiles han denunciado que los robos en carreteras aumentaron en los últimos años, especialmente en tramos cercanos a la Ciudad de México.

La carretera México–Cuernavaca, una de las rutas más utilizadas ha sido señalada repetidamente por la frecuencia de asaltos a mano armada.

En la mayoría de los casos, los agresores aprovechan el tránsito lento o las curvas de la autopista para interceptar vehículos particulares. Aunque existen operativos y patrullajes, automovilistas señalan que suelen ser insuficientes.

¿Quién es Mau Nieto?

El nombre de Mau Nieto no es ajeno al público mexicano. Aunque su profesión es hacer reír, últimamente ha aparecido en titulares por razones mucho más serias.

Comenzó en el stand-up alrededor de 2012, destacando rápidamente por su humor irreverente, su tono confesional y su habilidad para convertir experiencias cotidianas en material hilarante.

Su ascenso se consolidó con el especial de Netflix “Viviendo sobrio desde un bar” (2018), donde habló de temas personales con un estilo fresco y directo que conectó con una nueva generación de espectadores.

Además de su carrera sobre el escenario, Mau Nieto ha participado como conductor en «El Hormiguero», forma parte del elenco de «Me caigo de risa» y ha desarrollado podcasts en los que conversa con expertos y colegas sobre temas variados.

Su batalla contra el cáncer

En marzo de 2025, Mau Nieto anunció que había superado un cáncer de piel detectado por su esposa, la dermatóloga Carla Fernández. La noticia generó empatía y admiración en redes sociales, donde compartió parte del proceso y el valor de la detección temprana.

El video compartido por el comediante reavivó la conversación sobre la necesidad urgente de reforzar la seguridad carretera. Usuarios, figuras públicas y ciudadanos comunes coincidieron en que los constantes reportes de asaltos deben atenderse con mayor seriedad.

El violento intento de asalto, captado en video y amplificado por una de las voces más conocidas de la comedia mexicana, dejó claro que la situación en las carreteras está lejos de solucionarse.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR