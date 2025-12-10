VIDEO: Mujer enfrenta a familia que abandonó a su perrito en calle; la mascota intentaba alcanzarlos

En Puebla, una mujer enfrentó a familia que abandonó a su perro en la calle; el video se viralizó.

A través de redes sociales se ha difundido un video en donde se observa el momento en que una familia presuntamente abandonó a su perro en plena vía y se dio a la fuga. La escena fue presenciada por una mujer que decidió enfrentar a los responsables.

De acuerdo con el testimonio difundido, el animal quedó en la calle mientras el vehículo de la familia se alejaba. El lomito, con una de sus patas lastimada, intentó alcanzar el auto que lo había dejado atrás, lo que provocó la reacción inmediata de la testigo, quien reclamó a los ocupantes por su conducta.

El caso ha despertado una ola de comentarios de rechazo hacia el abandono animal, considerado un acto de crueldad y una violación a las leyes de protección animal vigentes en México. Usuarios en redes sociales han exigido que se investigue y sancione a los responsables, además de recordar que el abandono de mascotas es un delito que puede derivar en multas y procesos legales.

¿Qué se considera maltrato animal?

El maltrato animal se define como cualquier acción u omisión que provoque sufrimiento, dolor, lesiones o la muerte de un animal sin justificación.

Incluye desde golpes y violencia física hasta la explotación en peleas clandestinas o el uso de métodos crueles para su control.

Por su parte, el abandono animal ocurre cuando un propietario deja a un animal doméstico sin cuidados, alimento o refugio, exponiéndolo a riesgos de enfermedad, hambre o muerte.

💔🚗‼️FAMILIA DEJA A SU PERRO Y ÉL CORRE DETRÁS DEL AUTO‼️🐾😢 👉 Una mujer enfrentó a una familia que presuntamente abandonó a su perro en plena vía y se dio a la fuga. El lomito, con una de sus patas lastimada, intentó alcanzar el vehículo que lo dejó atrás.

📍 #Atlixco,… pic.twitter.com/cCTMWTmPID — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 10, 2025

Abandono y maltrato animal en aumento en México

En México, el problema es de gran magnitud. La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios estima que más del 70% de los animales domésticos viven en situación de maltrato o abandono, y que el país ocupa uno de los primeros lugares en América Latina en número de perros callejeros.

El abandono es considerado por especialistas como la antesala del maltrato, pues los animales desprotegidos terminan siendo víctimas de violencia, accidentes o explotación.

En Puebla, el tema ha cobrado relevancia en los últimos años. Casos como el del perrito “Huellitas”, asesinado en Huauchinango en 2022, generaron indignación social y presión para endurecer las sanciones.

¿Cuáles son las penas por maltrato animal en Puebla?

Actualmente, el Código Penal del Estado de Puebla establece que:

Quien cause lesiones dolosas a un animal puede recibir de seis meses a dos años de prisión y multas de 50 a 100 días de salario mínimo.

Si los actos de crueldad provocan la muerte del animal, la pena aumenta de dos a cuatro años de prisión.

En casos graves y reincidentes, la sanción puede alcanzar hasta ocho años de cárcel y multas de más de 56 mil pesos.

La Ley de Bienestar Animal de Puebla complementa estas disposiciones, al establecer obligaciones para los propietarios y prohibir prácticas como las peleas de perros o el uso de animales en espectáculos crueles.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR