VIDEO: Novios hacen entrada nupcial envueltos en fuego

Ardiente entrada nupcial; novios llegan envueltos en llamas y encienden las redes

En tiempos donde las bodas compiten por ser cada vez más originales, una pareja decidió llevar la creatividad al extremo rayando en los límites de la seguridad de ellos mismos y de sus invitados.

Y es que en su afán de hacer que su día especial fuera inolvidable una pareja decidió que su entrada nupcial fuera envuelta en llamas como si hubieran salido directo de una superproducción de Hollywood.

En redes sociales circula el inquietante video del arriesgado momento que se volvió viral en cuestión de horas y dejó a medio internet con la boca abierta y al otro medio llevándose la mano al corazón del susto.

El clip muestra a los novios caminando tomados de la mano hacia su ceremonia al aire libre, sonrientes y saludando como si nada, mientras un velo de fuego los envuelve desde la espalda, lo que debía ser un momento romántico se transformó en un espectáculo que muchos calificaron como impresionante y otros como innecesariamente peligroso.

Muchos expresaron que, por muy cinematográfica que luciera la escena, el fuego no deja de ser fuego, capaz de avivarse con una ráfaga de viento y lo suficientemente traicionero como para convertir un show en un accidente en cuestión de segundos.

Afortunadamente, detrás de la pareja caminaba un trabajador equipado con un extintor, listo para intervenir “por si las cosas iban demasiado lejos”, según comentaron varios usuarios.

La grabación encendió en redes sociales y mientras unos aplaudieron la audacia de los novios, otros cuestionaron si la fiebre por alcanzar altos estándares de originalidad están empujando las celebraciones a un territorio donde el espectáculo importa más que la seguridad.