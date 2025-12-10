VIDEO: Turista cae de una montaña al intentar tomarse una fotografía …¡y sobrevivió!

El joven perdió el equilibrio tras intentar tomarse una fotografía en los tramos más arriesgados en la "Montaña de Plata Brillante"

Un turista vivió momentos de terror durante una excursión en la montaña Huaying, situada en la provincia de Sichuan, donde tuvo una caída de 40 metros ante la presencia de otros cinco visitantes a la popular zona natural de China. El accidente ocurrió luego de que el joven intentara tomarse una fotografía, lo que ocasionó que su pierna derecha perdiera el equilibrio y cayera al vacío.

El momento captado en video circuló por las plataformas digitales, sin embargo, el turista logró sobrevivir a la caída sin heridas graves y fue posteriormente rescatado por servicios de emergencia, sin necesidad de ser trasladado a un hospital, según información recabada de TMZ y el diario The Sun.

Turista sobrevivió a la caída de 40 metros

“Los dioses de la montaña me bendijeron. Tengo mucha suerte. Me caí de un acantilado de 40 metros de altura y rodé por la pendiente casi 15 metros. Realmente pensé que iba a morir. ¡Qué bien se siente estar vivo”, reveló la víctima a través de We Chat.

🇨🇳 | Momento aterrador: un turista en China cayó de un acantilado en la montaña Huaying mientras intentaba tomarse una selfie; sobrevivió milagrosamente. pic.twitter.com/YvHP2j3YG8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 9, 2025

Advierten riesgos en montaña de Huaying

Blade Rock, la administración del parque, ha advertido en anteriores ocasiones los altos riesgos de escalar en esta zona, donde no existen senderos señalizados, lo que aumentas drásticamente las probabilidades de una accidente mortal. En este sentido, la administración recordó a los visitantes «respetar las normas del área mientras practican senderismo y no ingresar a áreas cerradas o peligrosas».

La montaña de Huaying es uno de los destinos predilectos entre los senderistas extremos y amantes de las zonas naturales con deslumbrantes paisajes. Su nombre significa «Montaña de Plata Brillante», apodo que recibió luego de que los locatarios reconocieron el aspecto deslumbrante que goza cuando la nieve cubre su cima.

Su pico más alto es el Luoyan Feng, mejor conocido como el Pico del Ganso del Aterrizaje, con 2 mil 154 metros sobre el nivel del mar. Después, le sigue el pico Zhaoyang Feng, de 2 mil 96 metros. Los arriesgados tramos de la montaña, que han puesto a prueba a los mejores senderistas del mundo, son conocidos como la «escalera al cielo», al tomar en cuenta que la escalera empedrada está suspendida en el aire, sin ningún otro tramo que evite las caídas, más que las medidas de seguridad como el pasamanos de acero y los cables de seguridad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO