VIDEO: Volcanes expulsan lava y sepultan la nieve en Islandia

La erupción ocurrió este fin de semana cuando varios cráteres del volcán Sundhnúkur comenzaron a expulsar lava por una fisura de aproximadamente 3.9 kilómetros de longitud

Un impresionante fenómeno natural ha dado la vuelta al mundo luego de que un video captado por dron mostró como ríos de lava avanzan sobre un paisaje completamente cubierto de nieve tras la erupción del volcán Sundhnúkur, situado cerca de Grindavík, en Islandia. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, han generado asombro por la manera en que dos elementos opuestos —el calor extremo del magma y el frío helado del entorno— se encontraron en un mismo escenario.

La erupción ocurrió este fin de semana, cuando varios cráteres del Sundhnúkur comenzaron a expulsar lava por una fisura de aproximadamente 3.9 kilómetros de longitud. Estas corrientes incandescentes descendieron con rapidez por los costados del volcán, creando una línea de fuego sobre el blanco manto de nieve que cubría la superficie. La combinación de colores y el contraste entre temperaturas extremas ofrecieron una imagen que muchos describen como “casi cinematográfica”.

En el video, la cámara del dron recorre desde lo alto el avance del magma, mostrando cómo la lava devora las distintas capas de hielo en su descenso. La escena permite apreciar el poder y belleza de la naturaleza en medio de la actividad volcánica, que continúa moldeando el paisaje islandés, famoso por sus contrastes geológicos.

Ante la magnitud del fenómeno, las autoridades locales pidieron a la población y a los turistas mantenerse alejados del área del Sundhnúkur, ya que la actividad volcánica podría persistir e incluso intensificarse. El magma, señalaron, sigue desplazándose a gran velocidad, lo que representa un riesgo significativo para cualquier persona que se acerque a la zona afectada.

