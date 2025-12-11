Alicia Machado señala a dos Miss Universo de haber sido «damas de compañía» de Trump

Sus declaraciones fueron hechas durante un live de redes sociales, en el que aseguró que Dayana Mendóza y Gabriela Isler fueron "damas de compañía"

MÉXICO.- El certámen Miss Universo vuelve a estar en el ojo del huracán después de que Fátima Bosch, la actual reina del concurso, abandonara una entrevista en vivo durante un programa de Telemundo, luego de varias preguntas de los presentadores.

Carlos Aydan, presentador del programa «Pica y se extiende», reveló la salida de la Miss Universo 2025 al confirmar que, al terminar la entrevista, «Fátima le anunció a la producción que se retiraba». Los periodistas afirmó que su labor profesional era cuestionarla sobre temas de relevancia que dominan la agenda actual.

Una de las figuras públicas que salió a ofrecerle apoyo a la actual reina de belleza fue Alicia Machado, Miss Universo 1996, quien le dedicó palabras de aliento durante un live de redes sociales.

Alicia Machado se lanza contra Miss Universo

«Vamos hasta el final, Fátima (…) usted para adelante, no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando a su alrededor, usted represente a la mujer, por lo que usted fue coronada. Disfrute su corona, cobre todos sus premios, no se deje quitar un dólar, ni uno. Usted se ganó su vaina bien ganada, yo conozco cómo fue que te preparaste», declaró la ex reina de belleza durante su transmisión en redes sociales.

Así como Machado apoyó a Fátima Bosch, también se arrojó contra «las dos últimas Miss Universo venezolanas«, quien, afirmó, eran «damas de compañía del señor (Donald Trump)«, quien fue dueño del concurso de belleza más importante del mundo durante varios años.

Aunque en ese momento Machado no reveló ningún nombre, durante una entrevista con el periodista de espectáculos Javier Ceriani, confirmó que estaba hablando de Dayana Mendoza y María Gabriela Isler, quienes se coronaron en 2008 y 2013, respectivamente.

Ante estas declaraciones, Jacqueline Aguilera, Miss Universo 1995, publicó en comentarios de Instagram su rechazo, al decir: «Qué feo hablar así de otras mujeres y de venezolanas y ponerlas en entredicho. Muy malJOseph Alicia, deberías retractarte».

