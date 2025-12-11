Aseguran domicilio en el Fraccionamiento Bambú de Victoria y liberan a dos personas que estaban privadas de la libertad

8:45 am

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Vocería de Seguridad de Tamaulipas, informó que como resultado de un operativo interinstitucional encabezado por la Guardia Estatal y la Fiscalía General de Justicia, autoridades aseguraron un domicilio en el fraccionamiento Bambú, en Ciudad Victoria, donde se encontraban personas privadas de la libertad. La institución advirtió que “En la acción operativa fueron liberadas dos personas, quienes quedaron bajo resguardo y fueron trasladadas a la Fiscalía General de Justicia para rendir su declaración y recibir la atención médica correspondiente”. Las instituciones informaron que continúan con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos. Por STAFF