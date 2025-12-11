CANACO Tampico pide aplicar la ley a comercios que invaden aceras

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tampico, Eduardo Manzur Manzur llamó a que se aplique la ley también a los comercios establecidos que invaden banquetas y obstruyen el paso peatonal al sacar su mercancía a la vía pública.

“La ley es pareja y también hemos pedido que los negocios formalmente establecidos que estén invadiendo las banquetas o las cornisas… que obstruyen el libre tránsito de los peatones… hoy vemos que muchas aceras están invadidas por comercio formal de una manera ilegal”

En cuanto al ambulantaje, Manzur Manzur explicó que la Ley de Ingresos impide al municipio otorgar permisos para comercio informal en la zona cero.

Reconoció la disposición de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya para evitar que se repita lo ocurrido en 2024.

“Reconocer la voluntad de la presidenta Mónica Villarreal por su trabajo… fue una coyuntura el año pasado que no ayudó en nada, generó una mala imagen… la Ley impide en la zona cero otorgar permisos al comercio informal”

Manzur Manzur reafirmó que la CANACO Tampico mantiene su exigencia de respetar el estado de derecho y la aplicación estricta de la normatividad en el espacio público.

De cara a la temporada vacacional decembrina, puntualizó que el sector comercial espera un repunte en ventas motivado por el pago de aguinaldos, la llegada de turistas y la creación de nuevos atractivos en el municipio.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón