Climas llevan un año instalados; CFE retiene autorización en Secundaria de Altamira

El Supervisor de la Zona 13 y encargado de la Secundaria Técnica 87, Víctor Raúl Córdoba Cedillo, explicó que la falta de un documento oficial de aval por parte de la CFE impide el uso de los equipos

ALTAMIRA, TAM.- La puesta en marcha de 44 equipos de aire acondicionado, instalados desde hace un año en la Secundaria Técnica 87 «Independencia de México» de Altamira, se encuentra en espera de la autorización por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Este retraso, que se debe a un trámite administrativo entre la paraestatal y la Secretaría de Educación, mantiene a los equipos sin funcionar a pesar de que ya están completamente conectados.

El Supervisor de la Zona 13 y encargado de la Secundaria Técnica 87, Víctor Raúl Córdoba Cedillo, explicó que la falta de un documento oficial de aval por parte de la CFE impide el uso de los equipos.

“Son 44 climas los instalados en las aulas y cuando me autorice la CFE se echarán andar, ha sido tardado porque hay un documento que ellos tienen que avalar con la secretaría. Ya está todo conectado y esperemos que no se echen a perder, tenemos el apoyo de los padres de familia”.

El encargado de la secundaria que se ubica en el fraccionamiento San Jacinto informó que el trámite ante la CFE se inició a finales de junio, ya que se requerían algunas conexiones finales.

Señaló que la escuela cuenta con el respaldo de los padres de familia y espera que los equipos estén listos para enero del 2026.

El funcionario mencionó que el alcalde Armando Martínez les facilitó un enlace para agilizar el proceso de comisión y obtener el documento de autorización.

Por Oscar Figueroa

La Razón