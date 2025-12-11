Correcaminos y ‘los billetazos’

EL CONTENCIÓN/ DANIEL VÁZQUEZ

El mercado de fichajes en el futbol mexicano vive el momento más movido de la temporada, ese punto del calendario donde los rumores no paran, los teléfonos no descansan y los equipos tanto de Liga MX como de Liga de Expansión ajustan, limpian y reconstruyen después de terminar su participación en el certamen anterior. Y en la Expansión, donde normalmente hay menos reflectores, hoy tampoco hay tregua. Mucho menos en Correcaminos.

El equipo naranja, ahora bajo la mano de Armando Arce Serna, lleva ya siete fichajes concretados, y según los planes internos todavía faltan cuatro o cinco incorporaciones más. La directiva quiere calidad, pero también quiere certeza. Y en un mercado tan agresivo como el de este invierno, eso no es poca cosa.

LOS BILLETES QUE ROMPEN EL MERCADO

Correcaminos ha tenido que enfrentarse a algo que en la división ya es costumbre pero que hoy se siente más que nunca y son

los cañonazos económicos.

Equipos como Tampico Madero, Tepatitlán, La Paz y, por proyecto deportivo, Irapuato, han revolucionado este mercado con ofertas que en muchos casos rebasan lo que un club con finanzas prudentes puede igualar. Uno de los nombres más codiciados fue Luis Razo, goleador probado, figura del Zacatecas y uno de los futbolistas más buscados del invierno tras sus seis anotaciones en el torneo regular.

Correcaminos preguntó, por él pero lo dejaron en lista de espera. Al final, el atacante eligió a la Jaiba Brava. El campeón tiene un proyecto sólido (hasta ahora), buenos resultados… y salarios que han sido la envidia de media división. La realidad es que competir contra ese músculo financiero es casi imposible para un club que hoy opta por algo más sensato, la estabilidad.



DE LOS EXCESOS A LA REORDENACIÓN

La nueva directiva ha priorizado finanzas sanas y una mejor distribución salarial. No quieren repetir los errores del pasado, especialmente aquellos que dejó la administración pasada, donde tres jugadores (los uruguayos de aquel entonces) ganaban cifras estratosféricas, al nivel de los mejores pagados de la categoría, sin que ese gasto se reflejara en la cancha.

Hoy, Arce Serna y compañía han decidido que ese dinero se reparta en varios refuerzos, buscando profundidad, competencia interna y un plantel más balanceado. Esa estrategia, aunque financieramente responsable, ha provocado que Correcaminos no pueda competir por ciertos nombres que han preferido otras camisetas.



LA DESCONFIANZA QUE AÚN PESA

A ello se suma un factor que pesa más que cualquier cheque: la percepción. De acuerdo con pláticas de pasillo de jugadores de otros equipos, todavía dudan de Correcaminos. Les preocupa lo que el club ha arrastrado en los últimos torneos: decisiones erráticas de algunas directivas, conflictos en cuerpos técnicos, problemas extracancha y rendimientos demasiado discretos que han dejado al equipo en los últimos lugares.

Correcaminos alguna vez fue uno de los destinos más deseados en la división. Hoy esa etiqueta se ha desgastado por prácticas equivocadas y personas que hicieron daño desde adentro, fueran jugadores, técnicos o directivos. La desconfianza no se borra en un mes. La pelota hablará.

MORIN EL AFERRADO

Con casi 38 años, Alvarado Morin está a prueba en Correcaminos. Un delantero fuerte y que en su momento fue letal y goleador. Hasta hace meses era talacha y entrenador de futbol infantil.

Si bien es querido por la afición entra en la incongruencia de “traer jugadores activos”, él siendo todo lo contrario, pero si el muchacho se lo gana en la cancha… ¿qué se puede hacer?. Ojalá así se le dé oportunidad a más jugadores victorenses que tienen proceso de fuerzas básicas de Liga Mx y ahora están buscando equipo. A esperar..

EL RENACER QUE SE BUSCA

Por ahora, Correcaminos trabaja con lo que puede y con lo que está a su alcance… y por eso su mirada empieza a apuntar con fuerza al mercado extranjero, donde resulta más viable encontrar jugadores interesados en los salarios que se manejan en México. Futbolistas mucho más accesibles económicamente y que, por perfil, pueden convertirse en sorpresas dentro de la división.

El club victorense va por al menos tres refuerzos extranjeros, con la posibilidad abierta de sumar un cuarto si el presupuesto y el mercado lo permiten. La expectativa es que estos elementos aporten frescura, hambre y un nivel competitivo.

La misión del club es clara y es la de recuperar credibilidad. Que los jugadores que hoy dijeron “no” se arrepientan después. Que la camiseta vuelva a seducir por historia, ambiente y ambición. Pero eso solo ocurrirá si la pelota valida el proyecto.

Ya no existen los tiempos de los bombazos; la división no lo permite y la economía obliga a ser realista. Pero las decisiones recientes parecen apuntar hacia un camino más firme, más coherente, más sostenible.

Y quizá ahí, en la sensatez y no en la espectacularidad, está la verdadera oportunidad de volver a ver ese club que marcaba diferencia. Ya veremos, que el tiempo ponga a todo en su lugar.