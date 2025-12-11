Critican a Lupillo Rivera por publicar fotos de cuando recibió los restos de Jenni Rivera

MÉXICO.- El pasado 9 de diciembre, se cumplieron 13 años del accidente aéreo que cobró la vida de Jenni Rivera y siete personas más, entre ellas Arturo Rivera quien fue su RP durante los últimos años de su carrera. Aquel 9 de diciembre de 2012 fue sin duda un día inolvidable para la familia de las víctimas y cada año se les recuerda con especial cariño y respeto.

Este 2025, Lupillo Rivera compartió unas fotografías completamente inéditas de aquel doloroso momento, pues el Toro del Corrido tal y como lo había dicho antes, él cuenta con material que nadie más ha visto y que este año decidió compartirlo con sus seguidores, pero algunos no lo tomaron muy bien y recibió fuertes críticas en redes sociales.

Lupillo Rivera revela fotos inéditas del día de la muerte de Jenni Rivera

A través de sus redes sociales, el hermano de la fallecida Jenni Rivera no solo recordó con gran cariño a la gran Diva de la Banda, sino que Lupillo publicó una serie de fotografías nunca antes vistas por el público en donde aparece junto a sus hermanos Gustavo y Juan.

En dichas fotografías inéditas, los tres hermanos Rivera sostienen en sus manos con mucho cuidado lo que presuntamente son los restos mortales de Jenni Rivera, los cuales fueron entregados a los familiares de la cantante en una bolsa, esto debido a la forma en que de manera lamentable fueron encontrados tras el accidente en donde perdió la vida.

Cabe señalar que las fotografías muestran el momento más doloroso que pudieron haber vivido Juan, Gustavo y Lupillo, sin duda alguna pese al paso de los años dichas imágenes han causado gran impacto no solo para los familiares de La Diva de la banda sino para todo aquel que recientemente pudo verlas.

Las razones por las cuales Lupillo compartió dichas fotografías, no se tienen claras, ya que el cantante conocido como El Toro del Corrido no se ha pronunciado al respecto, y aunque ya no aparecen en sus redes sociales, las imágenes fueron tomadas por el equipo del programa “Beristime” conducido por Elisa Beristain.

Tunden en redes a Lupillo Rivera por fotografías de Jenni Rivera

Tras difundir las fotografías antes mencionadas, como era de esperar el cantante ha recibido múltiples críticas, algunas de ellas son buenas y defienden el actuar del cantante pues, algunos creen que lo hizo para desestimar las versiones que cada año salen a la luz en donde aseguran que La Diva de la Banda pudo haber fingido su muerte.

Sin embargo, otros más han criticado fuertemente al intérprete de “El barzón” por haber publicado unas fotografías tan impactantes e íntimas que según quienes lo critican debían haberse quedado privadas, para que solamente la familia de Jenni tuvieran acceso a ellas.

