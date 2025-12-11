Denuncian a regidora porteña

EL RESBALÓN/MARIO PRIETO

En el cabildo porteño hay una regidora que se la pasa peleándose con todo mundo; le aseguro que hasta con su espejo se molesta cada mañana, y se trata de la edil del PAN: Carmen Díaz. La edil se lleva bien con unos cuantos de sus compañeros del cabildo, pero muy mal con la mayoría, la neta es que no la soportan.

Y en una sesión de cabildo del mes de noviembre “estalló una bomba” entre la edil del PAN y la regidora trans, quien legalmente lleva el nombre de Lorena Ortiz Ramírez, y a quien se refirió como: “un regidor que se identifica como Lorena”, esto al momento de leer un escrito.

Es verdad que la regidora azul leyó un escrito, pero se notó su acento discriminatorio y hasta despectivo al hacerlo, y eso salió de su ronco pecho. No lo puede negar, porque hay videos que son testigos de esto.

Esta situación volvió un ring la sesión y, la neta, la regidora trans tiene todo el derecho de exigir respeto, y se le debe dar. Desde que la edil de Morena acudió a registrarse como parte de la planilla a la alcaldía de Tampico lo hizo con la identidad de Lorena.

Entonces, ella se llama así, aquí y en China, le guste o no a la edil, integrante del cabildo, Carmen Díaz Barrios.

Pero no solo es esta bronca: Carmen y Lorena ya traían pique desde hace mucho tiempo, porque la doctora Barrios tiene conductas muy despectivas contra ella; a veces hasta es grosera con sus asistentes, que también pertenecen a la comunidad gay.

Por eso Lorena se molestó en su intervención, donde se vio claramente que Carmen lo hizo con todo el afán de molestar; y por eso estará procediendo legalmente en su contra. Ya entregó la solicitud y se está integrando una carpeta de investigación por violencia de género. En estos momentos, Carmen Díaz debe haber sido notificada de la denuncia por parte de las autoridades.

Esta historia todavía dará mucho de qué hablar, pero es un buen ejercicio para hacer que se respete a todas las personas, sin importar nada.

¡¡¡QUÉ ROLLO CON ESTOS CHAPULINES!!!

Esta semana se realizó una posada de los panuchos en el municipio de Madero, y llamó mucho la atención la presencia de dos personajes que públicamente juran amor eterno a un nuevo partido de nombre “Somos México”.

Se trata de Joaquín Hernández Correa (JOACO) y José de Jesús Danini Obando (DANINI), quienes se ostentan como delegados estatales del “nuevo” partido. ¿A qué andan jugando entonces? Eso es no tener vergüenza, porque se supone que andan trabajando para otro partido.

O sea, ya se fueron del PAN, pero en realidad no se quieren ir, y siguen coqueteando; pero se ven muy mal haciendo esto. Muchos panistas presentes se molestaron por la presencia de ambos y tienen razón. Joaco debería estar muy agradecido con los azules, porque lo revivieron políticamente y hasta le regalaron una diputación local.

REGALITO PONE A BAILAR A LA ZONA NORTE

Ayer se llevó a cabo el encendido del pino navideño en la zona norte de Tampico, con la presencia de la alcaldesa Mónica Villarreal y del delegado en esta parte de la ciudad, Alex Rubio. Habitantes de la zona norte prácticamente abarrotaron la calle para acudir al evento.

Para cerrar con broche de oro acudió el payasito de nombre Regalito, quien prácticamente puso a bailar a tampiqueños chicos y grandes.