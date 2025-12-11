Desaparece placa del kiosco de la Plaza Principal; investigan si fue vandalismo o retiro por mantenimiento

CIUDAD MADERO, TAM.- En investigación se encuentra la desaparición de una placa instalada en el kiosco de la Plaza Principal, luego de que personal municipal detectó esta mañana que ya no se encontraba en su sitio.
El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, informó que fue notificado durante la mañana del jueves.
La placa fue colocada durante la administración de Adrián Oseguera Kernion, cuando se inauguró el Kiosko.
El Ayuntamiento de Ciudad Madero , dijo que de inmediato solicitará un reporte a Obras Públicas y Contraloría para determinar si el retiro se debió a trabajos de mantenimiento.
Marín explicó que, si ninguna dependencia reconoce haberla retirado, se pedirá al C5 revisar las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar quién la retiró, a qué hora ocurrió y proceder con las denuncias correspondientes hasta ubicar al responsable.
El funcionario recordó que los actos de vandalismo no son ajenos al municipio, principalmente en playa Miramar, donde instalaciones como regaderas, baños y llaves de lavabos han sido dañadas de manera recurrente. Por ello, dijo, se ha llegado incluso a contratar seguridad privada para disminuir los incidentes.
Sobre la Plaza Principal, precisó que se trata de la primera vez que ocurre un hecho similar, por lo que analizarán si es necesario reforzar la vigilancia.
En caso de que se confirme una recurrencia, se solicitaría a la Guardia Estatal intensificar rondines.
Respecto a la posibilidad de sancionar a alguna área municipal por el retiro de la placa, Marín descartó esa opción: “Si fue por mantenimiento, no están obligados a avisar; no veo razón para una sanción”, comentó.
¿Que dice la placa?
EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD MADERO TAM.
2018 – 2021
ENTREGAN LA
CONSTRUCCIÓN DEL QUIOSCO
EN LA PLAZA ISAURA ALFARO OTERO
SIENDO
Presidente Municipal
LIC. ADRIÁN OSEGUERA KERNION
SÍNDICOS
MARÍA CANDELARIA CHAIRES MORENO – SALVADOR MUÑOZ CONTRERAS
REGIDORES
MARÍA ELENA MARON NAKID
ARMANDO MAR SOBREVILLA
FANTINA FRINE BRICEÑO REYES
FILIBERTO ROMERO GONZÁLEZ
MARÍA GUADALUPE IBÁÑEZ PIÑA
PABLO CÉSAR LEAL ZATARAIN
GRISELDA ZÚÑIGA ALMANZA
PEDRO MARTÍN LINARES MONTES
MINERVA LARIOS PÉREZ
RAFAEL CASTRO RODRÍGUEZ
MARTINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CORREA
SANDRA PATRICIA CRUZ MORENO
ELVIA ELOISA BAYARDO DOMÍNGUEZ
NURY VIOLETA ROMERO SANTIAGO
ALEJANDRO MORALES MARTÍNEZ
ROCÍO JUDITH OLGUÍN SANTIAGO
CARLOS ÁLVARO CASADOS
CRYSTAL GEORGINA GONZÁLEZ LÓPEZ
JORGE LUIS ARTEAGA NIETO
SERGIO CARLOS GARCÍA SALINAS
ENERO 2020″
Por José Luis Rodríguez Castro Expreso La Razón