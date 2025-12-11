Dos frentes fríos afectarán a estos estados del viernes 12 al domingo 14 de diciembre

Toma tus precauciones para que disfrutes con todo el fin de semana sin que las lluvias o bajas temperaturas afecten tus días de descanso.

MÉXICO.- Dos frentes fríos se esperan este fin de semana en México por lo que no sólo las bajas temperaturas se harán presentes en varios de los estados que componen la República Mexicana, sino también las lluvias se originarán en varias entidades del territorio nacional, esto de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su pronóstico extendido, emitido la tarde de este 11 de diciembre.

La ciudadanía se pregunta si tanto el frente frío número 20 como el número 21 se combinarán con los canales de baja presión que harán que sea uno de los fines de semana más fríos de diciembre.

El panorama de lluvias y frío para hoy jueves 11 de diciembre | Conagua

¿En dónde hará frío este viernes 12 de diciembre en México?

El frente frío número 20 se extenderá sobre el noreste de la República Mexicana, ocasionando rachas de viento de 30 a 50 km/h y lluvias aisladas en dicha región. Se prevé que el frente adquiera características cálidas durante las primeras horas del viernes en el norte del golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional.

Los estados en donde se registrarán chubascos con lluvias puntuales fuertes serán:

Oaxaca (este)

Chiapas (norte y este)

Tabasco (sur y este)

Campeche (este y oeste)

Quintana Roo

En cuanto a las temperaturas de -10 grados, éstas se registrarán en Chihuahua y Durango, mientras que aquellas con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados con heladas, se darán en las zonas serranas de estos estados:

Baja California

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Así se presenta el panorama de bajas temperaturas para el viernes 12 de diciembre | Conagua

¿En dónde hará frío este sábado 13 de diciembre en México?

Canales de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la mencionada península, con lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Los estados con temperaturas mínimas de -10 a -5 grados serán de nueva cuenta Chihuahua y Durango, mientras que aquellas zonas serranas con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados son las siguientes:

Baja California

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Panorama de bajas temperaturas para el sábado 13 de diciembre | Conagua

¿En dónde hará frío este domingo 14 de diciembre en México?

Durante el domingo y lunes, el frente frío número 21 se desplazará sobre el noreste y oriente el territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oeste del golfo de México y el sureste del país y la península de Yucatán, generando lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones.

Además habrá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, y de 30 a 50 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar que impulsará al frente cubrirá el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, originando descenso de temperatura en dichas regiones.

Panorama de bajas temperaturas para el domingo 13 de diciembre | Conagua

Las temperaturas de -10 a -5 serán otra vez en Durango y Chihuahua, mientras que las entidades con termómetros que marquen las temperaturas mínimas entre 0 a 5 grados serán:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Veracruz

Oaxaca

CON INFORMACIÓN DE EL HERLADO DE MÉXICO