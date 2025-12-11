“El arte permite mejores oportunidades para la niñez y la juventud”: concluye taller literario en Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La escritora tamaulipeca Magaly Montserrat, reconocida por el Instituto Sor Juana Inés de la Cruz 2025, afirmó que el arte abre caminos y expectativas positivas para las nuevas generaciones, al anunciar la conclusión del taller “Las posibilidades del cuento”.

“Los niños quieren escribir y estar en muchas actividades culturales. Los papás están empeñados en eso, el arte sí puede abrir mejores caminos para sus hijos… En estos momentos hay talleres en otras partes, estamos enfocados en personas de 16 años en adelante”

La autora explicó que en esta edición del taller de cuento participaron personas con experiencia en la escritura y que para futuros cursos los interesados pueden comunicarse al número (834)103-17-97.

“Este taller fue un taller de cuento que duró 8 sesiones… fue dedicado al público en general, fueron personas de todas las edades y sobre todo gente que ya tiene experiencia escribiendo… los van a presentar el 18”

El estudiante destacado, Jorge Octavio Camacho Treviño reconoció el rigor de la escritora en la revisión de textos y destacó la diversidad generacional del grupo. Adelantó que presentará el cuento “El protegido”, una historia de corte rural tamaulipeco.

“Me da mucho gusto decir que los que vamos a presentarnos este jueves 18, el más jovencito tiene 50 años y la mayor es una dama, yo soy un caballero, no voy a decir su edad”

La presentación final del taller tendrá acceso gratuito y se realizará el jueves 18 a las 18:00 horas en el Teatro El Farol, ubicado en el Centro Cultural IRBA, dentro del complejo de la Casa de la Cultura de Tampico.

En el programa participarán Anne Luengas, Jorge Camacho, Lila Gallo, Jorge De la Peña, María de Jesús y Arturo Bazaretti, quienes compartirán sus trabajos ante el público.

Porf. Cynthia Gallardo

La Razón