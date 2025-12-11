Es Tampico el municipio con más choques del sur

Los afectados han sido jóvenes de entre 20 y 30 años.

TAMPICO, TAM.- Tampico es el municipio del sur donde más accidentes automovilísticos se registran, reveló la Cruz Roja.

Luis Fernando Castillo Trejo, subcoordinador estatal de Cruz Roja región sur, expresó que la mayoría de los choques son ocasionados por motocicletas.

Uno de los factores determinantes para que ocurran esos percances es la falta de pericia.

Comentó que si bien se han registrado decesos, la cifra no es muy elevada.

Precisó que en esta temporada decembrina se están apoyando con los grupos voluntarios para atender las diferentes emergencias que podrían presentarse en la recta final del año.

«Queremos llegar a una mejor coordinación, que nos apoyemos todos en cuanto a capacitación para brindarle mejor atención a la comunidad», explicó.

Por Benigno Solís/La Razón