Estados Unidos endurece medidas para terminar con el «turismo de parto»

A través de sus redes sociales la Embajada de Estados Unidos compartido que está prohibido viajar al país para conseguir la ciudadanía de los menores

ESTADOS UNIDOS.- En redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en India informó que los oficiales consulares adquieren una nueva capacidad, la cual es denegar visas de turista a personas que podrían ingresar al país con el objetivo de dar a luz aquí, en El Heraldo de México te compartimos los detalles.

La práctica de viajar a otro país con el objetivo de dar a luz para que el menor tenga la nacionalidad de este país, se conoce como «turismo de parto» o «turismo de nacimiento«, es vista por el Departamento de Estado como un uso indebido de la visa de no inmigrante y una posible tergiversación del propósito del viaje.

La base para la denegación reside en la presunción de que el solicitante miente sobre el propósito de su entrada. La visa B-2 está destinada para visitas temporales de placer, como turismo, vacaciones, visitas a familiares o tratamiento médico legítimo y temporal.

Si estoy embarazada, ¿no puedo viajar a EU?

Al evaluar una solicitud de visa de una mujer embarazada, los oficiales consulares pueden buscar activamente indicios de que la intención principal es el parto, esto incluye factores como la etapa del embarazo, la falta de lazos económicos o sociales fuertes con su país de origen o la incapacidad de demostrar que cubrirán todos los gastos médicos del parto sin recurrir a fondos públicos.

El embarazo en sí mismo no es una razón automática para la denegación de la visa B-2, si una mujer embarazada busca entrar a los Estados Unidos, por un motivo legítimo de viaje y tiene planes y recursos para regresar a su país de origen antes del parto o tiene la intención de dar a luz en Estados Unidos. Pero puede demostrar que tiene una razón médica o familiar legítima además del nacimiento y puede pagar sus gastos, su solicitud podría ser considerada.

¿Qué es el turismo de parto?

El turismo de parto o de maternidad es un término utilizado cuando una persona viaja a aun país que práctica la ciudadanía por nacimiento con la finalidad de dar a luz allí, para que el menor obtenga el país de su destino.

Estar embarazada no es una razón para negar la entrada a EU

Una persona que obtiene la nacionalidad del país en que nació hizo uso del derecho Ius Soli, esto no es vigente en todo el mundo, pero si en Estados Unidos, un país popular para que familias de Latinoamérica y otras partes del mundo busquen dar a luz a sus hijos en este lugar.

