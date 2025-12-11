Explota de pipa cargada con combustible en Altamira

Altamira, Tam. Una fuerte explosión e incendio de una pipa, generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia la madrugada de este jueves en el Ejido Francisco Medrano de Altamira.

El incidente fue reportado a las 00:15 horas en un patio particular, donde el fuego puso en riesgo la seguridad de otras pipas estacionadas en el lugar, no se reportaron personas lesionadas.

La emergencia, que duró aproximadamente dos horas, requirió la intervención de diversas corporaciones, debido a la naturaleza del material combustible que transportaba la unidad.

El incidente se registró en la brecha camino antigua Medrano y autoridades informaron que las pipas se encontraban cargadas de combustible, aunque no se especificó el tipo de material.

El riesgo de que el fuego alcanzara otros vehículos de carga hizo necesario un despliegue amplio de personal.

La contingencia fue atendida por Bomberos Altamira, Rescate Voluntarios Altamira, Protección Civil Regional y Bomberos Voluntarios de Tamaulipas.

Una vez que se logró controlar la situación y el fuego se extinguió, el lugar quedó acordonado.

Se notificó a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para que inicie la investigación y determine las causas que provocaron la explosión de la pipa.

En el ejido Francisco Medrano, son frecuentes los incendios de pipas, así como explosiones de los ductos de Petróleos Mexicanos, principalmente por las malas condiciones en que se encuentran.

Por Oscar Figueroa