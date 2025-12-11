Federación puede tomar agua de presas estatales para saldar deuda con EE.UU

No existe propiedad estatal sobre el agua y que ningún gobierno local puede oponerse jurídicamente a una decisión federal relacionada con el cumplimiento del tratado internacional

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En plena tensión diplomática con Estados Unidos por el adeudo del Tratado de Aguas de 1944, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, sostuvo que el agua almacenada en las presas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua está a disposición absoluta de la Federación, por lo que, si el Gobierno de México determina extraer volúmenes para cumplir con EEUU, se deberá respetar, porque la ley lo respalda y la soberanía nacional lo exige.

El funcionario subrayó que no existe propiedad estatal sobre el agua y que ningún gobierno local puede oponerse jurídicamente a una decisión federal relacionada con el cumplimiento del tratado internacional.

“Son aguas nacionales… su administración le compete exclusivamente al Ejecutivo Federal”, reiteró.

Y agregó que la Federación tiene libre decisión, pues «si se requiere agua de presas estatales, se tomará”

Quiroga explicó que la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales establecen que todo volumen contenido en presas federales o en cuencas que cruzan por los estados pertenece a la Nación, no a los gobiernos estatales, por lo que cualquier disposición necesaria para resolver la deuda con EE.UU. será tomada desde el ámbito federal.

Sin mencionarlo directamente, dejó claro que la prioridad diplomática podría obligar a México a movilizar recursos de presas ubicadas en los cuatro estados fronterizos, y que los gobiernos locales deben actuar con responsabilidad ante este escenario.

“Los acuerdos que se generen tomando en consideración aguas nacionales no son aguas estatales… ahí los estados debemos ser solidarios”, expresó.

▶️Estados deben alinearse ante la negociación internacional

El secretario llamó a los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua a respaldar la conducción del conflicto que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, especialmente ahora que la administración de Donald Trump ha incrementado la presión con un posible arancel del 5%.

Es por eso que la situación no debe escalar a mayores peldaños, pues podría ser contraproducente para sectores en general.

“La ley dice que será el Ejecutivo Federal quien tome las determinación directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua”.

▶️Ordenar cuencas y tecnificar riego: el fondo del problema

Así también, el funcionario estatal, reconoció que la administración del agua en México “colapsó” por años de desorden y por tratar el recurso como «vil mercancía», pero destacó que la presidenta ha marcado un rumbo claro para solucionar toda la problemática que aun se tiene ene este rubro

En primera, dijo, es ordenar las cuencas, especialmente la del río Bravo, “hoy en un desorden extraordinario”.

Y en segunda, tecnificar el riego, el sector donde más agua se pierde.

Con estos ajustes, finalizó diciendo que, México podría no solo cumplir con Estados Unidos, sino recuperar estabilidad hídrica a largo plazo.

Por Antonio H. Mandujano