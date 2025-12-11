Hasta la madre…

VIDA DIARIA/ ROSA ELENA GONZÁLEZ

Mañana inicia el periodo Guadalupe-Reyes, y como el ingenio del mexicano es único, aunque no traiga un cinco en la bolsa sabe vivir las fiestas y disfrutar del buen humor, chistes y buenos comentarios alusivos, aunque en algunos casos poco se entiendan, la mayoría te hacen reír, y al final, de eso también se trata la vida, de saber sonreír, de, aunque se tengan dificultades, verle el lado amable a las cosas.

Desde ya se ven en las redes sociales comentarios de todo tipo con respecto al periodo Guadalupe-Reyes, la mayoría con buen sentido del humor, y aunque la fecha comienza y termina con un significado religioso, 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe, 6 de enero Día de los Reyes Magos, se habla de periodo de fiesta, hasta ingesta de alcohol, como bebidas espirituosas.

Este año, en redes sociales, nuevamente se ven post, mensajes, que hacen reír, mas por los comentarios que le seguían a la publicación.

“Ya casi cae el águila y comienza el periodo Guadalupe-Reyes, vámonos de fiesta y regresamos hasta el 6 de enero”, en uno se leía, y a esa publicación se unen muchos comentarios con buen humor, entre ellos vimos otro que decía, “Vámonos y sin limitarnos regresemos hasta la madre”.

Cada quien lo entendió como quiso, para unos era de doble sentido, que regresarían sin saber de ellos, felices y alcoholizados, para otros que no hay porque limitarse, que la fiesta termine hasta el Día de la Madre, es decir el 10 de mayo.

Dirá Usted, qué tiene eso de gracioso o qué tiene que ver con las buenas costumbres, la gracia es que el ingenio del mexicano es único, no tiene límites y a pesar de las vicisitudes tiene chispazos de buen humor, lo transmite y con su ingenio la vida es más llevadera.

Qué tiene de bueno, pues precisamente eso, que nos deja una reflexión, que, aunque quizá no se tenga en estos momentos la mejor situación no debemos perder la fe, la ilusión, tratar de dibujar siempre una sonrisa en nuestro rostro, tener contento el corazón pues en esta vida casi todo tiene solución.

Eso no quiere decir que quienes escriben esos mensajes sean irresponsables y se vayan a gastar hasta el aguinaldo en la fiesta, solo es momento de buen humor.

Otra verdad es que la situación económica de la mayoría de la gente no es la mejor, no se está para derrochar lo poco que se tiene, cosa peor, quizá en esta Navidad en muchos hogares no se alcanzará para una buena cena o regalos como en otros tiempos y eso causa tristeza, decepción, de ahí que es bueno no se pierda el ánimo.

Porque es real que este año en muchos hogares ni siquiera tuvieron para instalar un pequeño árbol navideño, pero no se debe perder la fe, solo será un año distinto, que servirá para reflexionar y trabajar para que el 2026 sea mejor.

En fin, la situación es que estas fechas con lo poco o mucho que se tenga las debemos disfrutar, olvidarnos un rato de que tenemos un montón de diputados que solo sirven para dar vergüenza y otro tanto de senadores inútiles para el pueblo.

Hoy estamos vivos, fluye sangre por nuestras venas y eso es para celebrarlo, más en estos días que se espera con el nacimiento del niño JESUS renazca la esperanza, por la alegría de vivir, disfrutar, con responsabilidad, las fiestas decembrinas, con ánimo y buen humor, como dijeran en las redes sociales, pues de una vez así vámonos hasta la Madre.