Impunidad, último candado

Interiores/Carlos López Arriaga

Tres noticias en paralelo que leídas en contexto arman un rompecabezas congruente sobre la coyuntura política que hoy vive la entidad.

(1) El fiscal carnal de la pandilla cabezona termina sus funciones el próximo lunes 15 de diciembre.

(2) Las recientes acciones del Poder Legislativo tamaulipeco emprendidas el pasado lunes 8 ante la Suprema Corte y la Fiscalía General de la República. A la primera para recordarle el reclamo pendiente de justicia contra los delitos económicos cometidos por dicho clan. A la segunda para presentar nuevas demandas.

(3) El jefe de la banda es nombrado con el raro cargo de representante plenipotenciario de su partido para todo el subcontinente norteamericano, lo cual incluiría también a Canadá, la región de Alaska, Groenlandia, Harlingen, Weslaco, Edimburgo, Mission, Falfurrias y hasta el círculo polar ártico.

Sobre esto último, oiga usted, ¡es sólo un papel!.. Hoja con membrete, firma y cierta leyenda que habla de una cartera inexistente. Fantasiosa la chamba, indefinida la responsabilidad. ¿Dónde, cómo, para qué, cuándo, con quiénes?, nada se sabe.

Maniobra, a estas alturas, muy raquítica y poco imaginativa, que buscaría convencer a sus fieles de que todo marcha perfectamente, cuando es solo cuestión de tiempo para reactivar (profundizar, extender) los procesos en su contra. Incluyendo nuevas órdenes de captura y (por supuesto) la consabida ficha roja.



LOS LEGISLADORES

El diputado presidente del congreso estatal HUMBERTO PRIETO HERRERA encabezó a una delegación de tamaulipecos que volaron a la capital del país con el propósito explícito de pedir justicia ante dos instancias fundamentales: la Suprema Corte, a cargo del Ministro Presidente HUGO AGUILAR ORTIZ.

Contó además con el apoyo de la dirigente estatal de MORENA, la maestra LUPITA GÓMEZ NÚÑEZ, presidenta estatal de MORENA y el primer vicepresidente de la cámara baja, el veracruzano SERGIO GUTIÉRREZ LUNA.

El reclamo de justicia tiene poco más de tres años, desde que llegó AMÉRICO VILLARREAL a la gubernatura y reportó públicamente el desastre que encontró en la administración.

El brutal saqueo perpetrado por la pandilla cabezona antes de irse y las cuentas mismas de todo el sexenio anterior, plagadas de irregularidades. El tema emerge ahora porque hasta el próximo lunes se renueva la Fiscalía General del Estado que heredó CABEZA a la presente administración para salvaguardar su impunidad.

Nada de eso se menciona en medios fuera de Tamaulipas, incluyendo la edición mexicana del diario español EL PAÍS que se dice sorprendido, como si fuera la primera vez, por los cargos esgrimidos contra el exmandatario.

Acusaciones que ya son bastante viejas y si no han florecido en órdenes de aprehensión se debe al eficaz blindaje que le otorgaron desde cargos como la Auditoría Superior del Estado y las dos fiscalías, la General y la Anticorrupción, amén del Poder Judicial.



UN LARGO CAMINO

Desmantelar todo ese andamiaje de impunidad le llevó al doctor VILLARREAL ANAYA la mitad de su sexenio. Voluntad había de hacer justicia, pero AMÉRICO tuvo todo este tiempo las manos amarradas hasta ahora.

Una a una fueron siendo reemplazadas piezas como el auditor y el fiscal anticorrupción quienes (por cierto) se resistieron con uñas y dientes al cambio, como si en ello les fuera la vida.

Esas instrucciones tenían del jefe anterior. Boicotear, bloquear, retardar, impedir cualquier acción de la justicia que pudiera afectar al hoy embajador partidista en el Valle de Texas.

El 15 de diciembre, con la asunción formal de EDUARDO GOVEA OROZCO en la Fiscalía General, el camino queda, por primera vez, completamente franco para que rindan cuentas los personeros del viejo régimen, empezando por el exgobernador y su parentela involucrada.

Como ya he comentado en este espacio. Los probables ilícitos del fuero común que pesan sobre dicho grupo son las corruptelas del viejo régimen cuya atención y procesamiento recaen en la autoridad estatal.

Aunque en tiempo previo hay un listado largo de cargos federales, ahora en manos de la fiscal mexicana ERNESTINA GODOY RAMOS. Algunos ya se tienen documentados desde los tiempos del malogrado desafuero (2022) en la Cámara Baja.



MÁS ACUSACIONES

Otros se suman con la denuncia recién presentada por el diputado PRIETO HERRERA ante la misma FGR contra el gobierno cabezón por su complicidad con el tráfico de huachicol en ferrotanques.

Amén de los operativos de extorsión montados desde la Subsecretaría de Ingresos en dicho régimen, con el denominado «mini-SAT tamaulipeco». Retenes policiacos dedicados a extorsionar transportistas y permitir el robo de hidrocarburos.

Por lo que hace a la Suprema Corte, la pelota queda en el terreno de la ministra LENIA BATRES GUADARRAMA, quien deberá resolver el amparo que un juez de bolsillo alegre concedió a PANCHO CABEZA para frenar las acciones de la justicia por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Desde luego, LENIA tiene autoridad para revertir esto, luego de un análisis exhaustivo. Una vez abierto el candado, cabe prever una sinergia entre ambas fiscalías al concurrir acusaciones federales y del fuero común contra la feroz pandilla que depredó al erario hasta octubre de 2022.



