Intensifican presión Vs Cabeza de Vaca

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Después de la pausa de un año causada por el cambio de gobierno federal y a tres años de que concluyera el sexenio cabecista, la Cuarta Transformación ha reanudado la presión política y judicial contra Francisco García Cabeza de Vaca.

Como es del dominio público, el exgobernador de Tamaulipas logró evadir la acción de la justicia emprendida por el gobierno morenista que lo acusa de lavado de dinero, asociación delictiva y persecución política de sus adversarios, gracias a la protección que le otorgó el extinto poder judicial federal, aunque ante el temor de ser arrestado el político panista se vio obligado a huir del país y refugiarse en Texas.

Sin embargo, el escenario político y jurídico ha cambiado.

Tamaulipas ya no es gobernado por el PAN y su principal protectora, la ministra Norma Piña, ya no es presidenta de la Suprema Corte de Justicia.



Además, los diputados de la 4T, Sergio Gutiérrez Luna y Humberto Prieto Herrera, pidieron al máximo tribunal judicial del país que se revise y, en su caso, cancele el amparo que ha impedido encarcelar al exmandatario. Con el mismo objetivo, los morenistas recabaron más de cien mil firmas y presentaron nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República para exigir a la institución legal que proceda contra del reynosense.

Ante la embestida, el Partido Acción Nacional salió otra vez en su defensa. El alto mando albiazul designó al tamaulipeco representante de la agrupación política en América del Norte con el propósito de reposicionar al panismo en la comunidad migrante de los Estados Unidos y Canadá y fortalecer las relaciones políticas y comerciales con los mexicanos que radican en aquella región.

Otro factor que ha limitado la acción jurídica de las autoridades mexicanas en el caso es la doble nacionalidad del acusado, quien es ciudadano estadounidense y todo indica que cuenta con la ayuda, por lo menos del gobierno texano.

No obstante, el cerco legal contra el antecesor de Américo Villarreal Anaya en la gubernatura es cada vez más estrecho, aunque la suerte jurídica y política del exmandatario la decidirán en breve dos acciones judiciales, si la Corte acepta revisar el juicio de amparo y le retira o no la protección jurídica.



Por ahora, la moneda está en el aire.

Para cerrar, los comentarios abordados por la senadora tamaulipeca Olga Patricia Sosa Ruiz sobre temas de interés público, entre ellos el de la Supercomputadora Coatlicue, así como el hecho de aparecer en los videos con la cuera tamaulipeca teniendo como fondo los escudos del Estado y el puerto de Tampico, su tierra natal, ha generado reacciones diversas, unas a favor, otras en contra.

Señal de que como dice don Quijote de la Mancha a su fiel escudero, «ladran los perros Sancho, señal que vamos avanzando». La realidad es que a pesar de que la cita se atribuye a Cervantes, fue inspirada en ideas del escritor alemán J. Wolfgang von Goethe y el poeta Nicaragua, Rubén Darío.

jlhbip2335@gmail.com