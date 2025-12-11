Invitan a la 5ª edición de “La Huella de 10” en Ciudad Madero

El evento se realizará el 13 de diciembre de 2025 en la Plaza Isauro Alfaro, en el primer cuadro de Ciudad Madero.

CIUDAD MADERO,TAM.- La organización Fer Rescata A.C. anunció la quinta edición de “La Huella de 10”, jornada que busca reunir apoyo para animales en situación vulnerable.

La actividad está programada de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche, periodo en el que voluntarios y rescatistas promoverán la colecta de croquetas y una campaña especial de recaudación de fondos destinada al sostenimiento de refugios y atenciones veterinarias.

Como parte del programa habrá un concurso de disfraces para mascotas, iniciativa que cada año suma más participantes y se ha convertido en una de las dinámicas más esperadas por las familias.

Los organizadores señalaron que buscan fortalecer la participación ciudadana, sobre todo en la temporada decembrina, cuando incrementan los abandonos y disminuyen los apoyos para los albergues.

A través de redes sociales, Fer Rescata A.C. invitó a la comunidad a sumarse, donar insumos y respaldar el trabajo que realizan diariamente en favor de perros y gatos rescatados.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón