Irá ocho años al ‘bote’ por transportar hidrocarburos en la carretera Victoria-Matamoros

El hombre que se identificó como Erick “B”, transportaba hidrocarburo, pero no pudo acreditar su legal procedencia y posesión

REYNOSA, TAMAULIPAS.- Luego de un procedimiento abreviado al que se apegó el imputado, un juez sentenció a ocho años de prisión a Erick “B”, por su responsabilidad en el delito de transporte ilícito de hidrocarburo.

Fue el pasado mes de julio cuando elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una persona a bordo de un tractocamión con dos remolques tipo pipa, en la carretera Victoria -Matamoros, en el municipio de San Fernando.

El hombre que se identificó como Erick “B”, transportaba hidrocarburo, pero no pudo acreditar su legal procedencia y posesión, por lo que se aseguró el vehículo y dos semirremolques con 63 mil litros de hidrocarburo.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad y en audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los elementos probatorios ante el juez de control, quien calificó de legal la detención.

Así, se formuló la imputación y el juzgador dictó auto de vinculación a proceso, además de medida cautelar de prisión preventiva y un mes de investigación complementaria.

Al término del plazo impuesto por la autoridad judicial, mediante procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal (MPF) obtuvo del juez, sentencia de ocho años de prisión y el pago de una multa de ocho mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

Además de una amonestación y la pérdida de sus derechos político electorales, fijando como lugar de reclusión el Centro de Reinserción Social, con residencia en Aguascalientes.

Por. Perla Reséndez