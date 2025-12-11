Jóvenes incendian el estadio de su equipo tras irse al descenso

El FC Haka perdió el pasado domingo y se fue a la segunda división del futbol finlandés, por lo que sus aficionados decidieron incendiar el estadio como castigo

FINLANDIA.- Este jueves 11 de diciembre se hizo viral como el estadio Tehtaan Kenttä, hogar del FC Haka en Finlandia, fue arrasado por las llamas luego de que un grupo de adolescentes provocara un incendio que arrasó con una de las tribunas principales, generando conmoción en la población fanática del equipo.

Según las autoridades el incidente ocurrió la noche del domingo 7 de diciembre, apenas horas después de que se confirmara el descenso del club a la segunda división, hecho que habría motivado a los jóvenes de tan solo 15 años a colarse en el estadio y provocar el siniestro.

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron un fuego de enormes proporciones consumiendo por completo la tribuna destinada a más de 5,000 aficionados,la magnitud del incendio no tardó en causar conmoción tanto entre seguidores como entre los propios jugadores, sorprendidos por un acto que el club calificó como “trágico, sorpresivo e incontrolable”.

El FC Haka es el 2º equipo más laureado de Finlandia, pero acaba de descender a 2ª. El domingo, un chico de 15 años decidió quemar un objeto como protesta junto a 2 amigos y el estadio, con estructura de madera, se incendió en segundos. pic.twitter.com/6q5DRCjOaL 📹@Ultramaniatics — Diego Gª Argota (@DiegoGArgota21) December 11, 2025

Adolescentes incendian el estadio de su equipo por irse al descenso

En un comunicado oficial, el FC Haka expresó su tristeza y consternación por lo ocurrido, reconociendo que el incidente no solo destruyó una parte vital del estadio, sino que también golpeó la sensación de seguridad de todos los involucrados, lo que ha generado indignación.

Pese a la gravedad del hecho, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas y destacaron la rápida intervención del Servicio de Rescate, el VPK y otros equipos de emergencia, que lograron evitar que el fuego se extendiera a otras instalaciones del complejo deportivo.

Tehtaan kentän päätykatsomon ja jalkapallonurmen tuhoutuminen tulipalossa vaikeuttavat seuran toimintaa merkittävästi. Haka on saanut valtavan määrän tukiviestejä ja kannustusta. Monissa viesteissä on kysytty, miten seuraa voisi tukea. Lue lisää:https://t.co/304Yvrg5vb pic.twitter.com/H2rxSQM8Cd — FC Haka Valkeakoski (@FCHakaOfficial) December 10, 2025

La directiva también aprovechó el mensaje para disculparse con la afición por el desempeño del equipo en la temporada, aunque subrayó que la violencia y la destrucción no son formas válidas de protesta y además, hizo un llamado a los padres de familia a reforzar en los jóvenes valores como el respeto y la resiliencia, especialmente tras confirmarse la corta edad de los responsables.

Sobre las pérdidas materiales, el club reconoció que aún no es posible calcular el monto total de los daños, pero advirtió que las afectaciones serán significativas y que sus operaciones podrían verse alteradas temporalmente y aún así, aseguraron que el primer equipo podrá continuar su preparación rumbo a la próxima temporada casi con normalidad.

“El camino será difícil, pero en Haka estamos comprometidos con reconstruir y seguir adelante por el club que amamos”, agregó el club en sus redes sociales.

CON INFROMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO