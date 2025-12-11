Maestros piden cambios por inseguridad: SET

Las solicitudes se resuelven en un mes; actualmente hay tres casos reciente en Matamoros, Reynosa y Río Bravo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas reconoció que la inseguridad continúa como uno de los principales motivos por los que algunos maestros solicitan cambio de adscripción en diversas regiones del estado.

Miguel Ángel Valdez García, titular de la dependencia, confirmó que, pese a ello, todas las escuelas operan con normalidad.

El funcionario informó que existen 17 movimientos pendientes en instituciones que actualmente cuentan con docentes interinos, quienes permanecerán en las escuelas hasta que se asignen los titulares definitivos.

Aclaró que el flujo administrativo por jubilaciones, escalafón y otros trámites avanza de manera regular.

Valdez García señaló que la inseguridad aparece de forma recurrente en los reportes sobre desabasto temporal de personal.

Subrayó que estas solicitudes requieren alrededor de un mes para resolverse, debido a los procesos formales que deben cumplirse.

La SET tiene identificados tres casos activos de maestros que pidieron cambio de adscripción por situaciones de riesgo en su localidad: un ejido de Matamoros, otro en Río Bravo y uno más en un sector de Reynosa.

El secretario recordó que, con la nueva disposición emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum, los docentes podrán solicitar cambio de centro de trabajo cada año.

Esta medida permitirá atender con mayor flexibilidad los casos relacionados con seguridad o condiciones adversas.

Adelantó que los siguientes ajustes de adscripción se programarán para junio de 2025. Aseguró que se dará prioridad a los maestros que enfrentan situaciones de riesgo o vulnerabilidad en sus comunidades.

En la región fronteriza, la SET efectuó 23 nombramientos interinos. Algunos corresponden a escuelas donde los docentes dejaron de recibir salario al trasladarse temporalmente a Estados Unidos, aunque aún no existe un registro oficial que precise cuántos casos se encuentran bajo esta condición.

La autoridad educativa reiteró que, a pesar de los retos, las primarias y secundarias trabajan con normalidad y que continuarán aplicando medidas administrativas para garantizar que cada plantel cuente con el personal necesario.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON