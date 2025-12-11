Mañana se inaugurará la monumental Virgen de la Misericordia

La obra, construida por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización (ITAVU), forma parte del compromiso estatal por impulsar el desarrollo económico, social y espiritual de la zona.

HIDALGO, TAMAULIPAS.- En un hecho considerado histórico para la región centro de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezará mañana la inauguración de la Virgen de la Misericordia, una escultura monumental de 30 metros que transformará el paisaje y la vocación turística de «El Chorrito», en el municipio de Hidalgo.

Bajo la dirección de Manuel Guillermo Treviño Cantú, el ITAVU materializó este proyecto que inició hace año y medio y que hoy se consolida como uno de los monumentos religiosos más importantes del estado.

Diseñada por la escultora tamaulipeca Elizabeth Fátima Pesquera Caballero, la imagen partió de un modelo de plastilina de 50 centímetros y, con el trabajo de arquitectos, ingenieros y más de 200 trabajadores, se convirtió en una estructura de gran escala.

Su construcción incluyó estudios de suelo especializados debido a las condiciones cavernosas del área, así como el uso de herramientas de alta precisión y una cimentación reforzada para garantizar su estabilidad.

El ITAVU también llevó a cabo la regularización del terreno, coordinando con ejidatarios y propietarios locales, y supervisó todo el proceso constructivo bajo estrictas medidas de seguridad.

Y de acuerdo a la dependencia, la inauguración de esta obra es parte de la visión humanista del Gobierno del Estado, que busca fortalecer la identidad tamaulipeca y detonar el turismo religioso en Hidalgo.

El acto oficial se realizará este viernes al mediodía, con la presencia de autoridades, visitantes y fieles que esperan el momento como un acontecimiento sin precedentes para la región.

Por Antonio H. Mandujano