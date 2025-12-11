«No fui cómplice de Sergio Andrade, él sí es culpable»: Gloria Trevi

La cantante regiomontana mantuvo una relación sentimental con el productor musical y fueron llamados el clan Trevi-Andrade

MÉXICO.- A poco más de 20 años de que salió de prisión y más de 40 años de que surgió el clan Trevi-Andrade, la cantante regiomontana Gloria Trevi habló de su pasado y , por lo mismo, de su vínculo con el productor musical Sergio Andrade, a quien culpó de “muchísimo dolor”.

La intérprete de “Pelo suelto” (1991) y “Con los ojos cerrados” (1992) le concedió una entrevista a la escritora mexicana Sabina Berman para ahondar en detalles profesionales y personales. Aunque la charla completa estará disponible hoy y el sábado en diferentes canales, ya se filtraron videos cortos de las declaraciones de la también actriz, de 57 años de edad.

Por qué Gloria Trevi estuvo en la cárcel

Gloria Trevi fue cuestionada acerca de que salió de la cárcel en 2004 luego de perder su libertad cuatro años, ocho meses y ocho días, ya que fue absuelta después de ser acusada de secuestro y abuso de menores debido a que la exoneraron por falta de pruebas.

“Salí absoluta no nada más por un juez, que es mi abogado, como han querido hacer creer, sino que, aparte fue ratificada mi absolución en la Suprema Corte de Justicia de México”, expuso la cantante.

Gloria Trevi se lanza contra Sergio Andrade

Tras exponer esto, Sabina Berman le preguntó a Gloria Trevi lo siguiente: “Los tres cargos, ¿no violaste a alguien, no raptaste a alguien y, la más difundida, no fuiste cómplice de la corrupción de otras menores del llamado clan de Andrade?”, de modo que la famosa respondió “jamás”.

La escritora también le cuestionó a la cantante regiomontana si Sergio Andrade sí es culpable, así que su contestación fue la siguiente:

“Para mí, ese señor es culpable de muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento”.

Qué pasó con Gloria Trevi y Sergio Andrade

Gloria Trevi y Sergio Andrade trabajaron juntos en la década de los 80, lo que derivó en un romance y el llamado clan Trevi-Andrade. Fueron acusados de los delitos mencionados, de modo que huyeron del país y estuvieron prófugos 10 meses. Se refugiaron en Brasil, donde fueron detenidos en Río de Janeiro el 13 de enero del año 2000. Estuvieron en prisión y posteriormente los fueron extraditados a México en 2002, donde enfrentaron un juicio y fueron exonerados años después.