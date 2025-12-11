Padre Guilherme crea remix techno de «La Guadalupana»

"La Guadalupana" se convirtió en un himno icónico de la fe en México y en el mundo tanto para feligreses como párrocos, tal es el caso del padre Guilherme Peixoto.

PORTUGAL.- En la víspera del aniversario 494 de la aparición de la virgen de Guadalupe a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, miles de fieles ya se encuentran instalados en su basílica para cantarle las mañanitas como dicta la tradición.

Bajo este contexto, coexisten otras muestras del fervor a la también llamada Morenita del Tepeyac como lo es su emblemática canción “La Guadalupana” que se sabe fue creada por el compositor Manuel Esperón (música) y el letrista Ernesto Cortázar durante la Época de Oro del cine mexicano.

Dicha pieza se convirtió en un himno icónico de la fe guadalupana en México y en el mundo tanto para feligreses como párrocos, tal es el caso del padre Guilherme Peixoto, un sacerdote originario de Portugal que ha logrado unir dos mundos que parecían incompatibles: la música electrónica y la fe católica.

Así es el ministro de la iglesia católica combina ritmos de techno con cantos religiosos y mensajes espirituales detrás de una tornamesa creando un remix de la clásica canción de “La Guadalupana”.

Dicha combinación ha generado sorpresa en miles de usuarios y también todo tipo de reacciones pues hay quienes apoyan esta nueva forma de evangelizar, mientras que otros opinan que es una falta de respeto.

El estilo del Guilherme lo ha convertido en una figura única dentro de la escena musical religiosa a nivel mundial y es seguido por millones de personas, jóvenes en su mayoría quienes ven al sacerdote como un hombre de fe y un rockstar.

En sus redes sociales, el portugues menciona que la música no es sólo entretenimiento, sino un medio de conexión espiritual. Él mismo señala que cada presentación es concebida como un viaje sonoro que mezcla emoción, fe y reflexión.

Cada set, cada composición, contiene elementos narrativos que evocan tanto el éxtasis colectivo de la pista de baile como la trascendencia del espacio sagrado”, señala.

En su página oficial dice que su propuesta artística “busca una síntesis entre la energía palpitante del techno y la profundidad contemplativa de la música sacra, demostrando que no son fuerzas opuestas, sino etapas complementarias en la evolución del arte musical”.

Padre Guilherme ha derribado fronteras

El éxito del padre ha derribado fronteras pues además de estar en redes sociales, en Spotify ya suma más de 264 mil oyentes mensuales, donde se pueden encontrar temas como:

La Guadalupana.

Protégeme Señor.

El Grano de Mostaza.

Ave María.

Además cuenta con colaboraciones como la realizada con El Obama Carlos Anderson y también ha lanzado canciones inspiradas en figuras religiosas como el Papa Francisco con Lift Up The Fallen y San Juan Pablo II con Non Abbiate Paura.

¿Qué busca y dónde ver al Padre Guilherme?

Su objetivo es llegar a nuevas generaciones que quizá no se sienten atraídas por los métodos tradicionales de la Iglesia, utilizando un lenguaje contemporáneo que conecta con los jóvenes a través de la música.

El padre Guilherme Peixoto está en México, pues se presentó con un DJ Set el 5 de diciembre en Loo Loo, ubicado en la Ciudad de México (CDMX) y el próximo día 13 del mismo mes, justo un día después de las celebraciones guadalupanas, lo hará en Monterrey, Nuevo León en el Bar Américas a las 20:00 horas.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR