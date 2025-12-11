11 diciembre, 2025

Pareja se da un beso tras firmar su divorcio y se vuelve viral

Una expareja en Veracruz se volvió viral al firmar su divorcio con tranquilidad, salir tomados de la mano y despedirse con un beso, destacando madurez y respeto mutuo.

VERACRUZ, MÉXICO.- En Veracruz, una expareja se volvió viral por demostrar que el final de un matrimonio no tiene por qué estar marcado por el drama ni los conflictos. Javier Alberto Martínez y Faby González acudieron al Registro Civil para firmar su divorcio, y lejos de salir distantes o molestos, abandonaron el lugar tomados de la mano, sonriendo y sellando la separación con un beso.

La escena, captada y difundida en redes sociales, generó una ola de comentarios positivos. Usuarios destacaron la madurez con la que ambos decidieron cerrar su ciclo, priorizando lo verdaderamente importante: el bienestar de su hija y su nieta.

Tras la firma del documento, Faby publicó un mensaje que rápidamente conmovió a cientos de internautas:

“Ayer cerramos un ciclo de nuestras vidas, buscando seguir siendo grandes amigos, con un propósito común: nuestra hija y nuestra nieta. No necesitamos odio ni rencores; conservamos lo bueno y soltamos lo que hirió. De corazón, deseo que siempre te vaya bien y que Dios te bendiga hoy y siempre. Feliz divorcio”.

Javier respondió con un mensaje breve pero lleno de respeto:

“Gracias, que Dios te bendiga”.

Este intercambio reflejó una separación basada en la cordialidad, el afecto y la responsabilidad, alejándose del modelo conflictivo que suele rodear a los divorcios.

La historia de Faby y Javier se convirtió en un ejemplo de cómo poner fin a una relación de manera sana, reconociendo lo positivo del pasado y aceptando que la mejor forma de seguir adelante es con paz y madurez emocional.

Muchas personas en redes sociales aplaudieron su actitud, viéndola como una lección sobre la importancia de cerrar ciclos sin rencores.

Comentarios más destacados:

  • “La decisión fue la mejor para ambos, y lo importante es que seguirán unidos por su hija y su nieta.”
  • “Qué bonito que todo se haya dado con respeto. Bendiciones para los dos.”
  • “Eso se llama madurez emocional.”
  • “Admiro que puedan llevarse así. Éxito en esta nueva etapa.”
  • “Felicidades, Faby. Tomaste decisiones con responsabilidad y pensando en tu familia.”

La publicación continúa sumando reacciones, recordando que, cuando existe respeto, incluso un divorcio puede convertirse en un acto de amor propio y armonía.

