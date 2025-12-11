Pareja se da un beso tras firmar su divorcio y se vuelve viral

Una expareja en Veracruz se volvió viral al firmar su divorcio con tranquilidad, salir tomados de la mano y despedirse con un beso, destacando madurez y respeto mutuo.

VERACRUZ, MÉXICO.- En Veracruz, una expareja se volvió viral por demostrar que el final de un matrimonio no tiene por qué estar marcado por el drama ni los conflictos. Javier Alberto Martínez y Faby González acudieron al Registro Civil para firmar su divorcio, y lejos de salir distantes o molestos, abandonaron el lugar tomados de la mano, sonriendo y sellando la separación con un beso.

La escena, captada y difundida en redes sociales, generó una ola de comentarios positivos. Usuarios destacaron la madurez con la que ambos decidieron cerrar su ciclo, priorizando lo verdaderamente importante: el bienestar de su hija y su nieta.

Tras la firma del documento, Faby publicó un mensaje que rápidamente conmovió a cientos de internautas:

“Ayer cerramos un ciclo de nuestras vidas, buscando seguir siendo grandes amigos, con un propósito común: nuestra hija y nuestra nieta. No necesitamos odio ni rencores; conservamos lo bueno y soltamos lo que hirió. De corazón, deseo que siempre te vaya bien y que Dios te bendiga hoy y siempre. Feliz divorcio”.

Javier respondió con un mensaje breve pero lleno de respeto:

“Gracias, que Dios te bendiga”.

Este intercambio reflejó una separación basada en la cordialidad, el afecto y la responsabilidad, alejándose del modelo conflictivo que suele rodear a los divorcios.

La historia de Faby y Javier se convirtió en un ejemplo de cómo poner fin a una relación de manera sana, reconociendo lo positivo del pasado y aceptando que la mejor forma de seguir adelante es con paz y madurez emocional.

Muchas personas en redes sociales aplaudieron su actitud, viéndola como una lección sobre la importancia de cerrar ciclos sin rencores.

Comentarios más destacados:

“La decisión fue la mejor para ambos, y lo importante es que seguirán unidos por su hija y su nieta.”

“Qué bonito que todo se haya dado con respeto. Bendiciones para los dos.”

“Eso se llama madurez emocional.”

“Admiro que puedan llevarse así. Éxito en esta nueva etapa.”

“Felicidades, Faby. Tomaste decisiones con responsabilidad y pensando en tu familia.”

La publicación continúa sumando reacciones, recordando que, cuando existe respeto, incluso un divorcio puede convertirse en un acto de amor propio y armonía.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR.