Protección Civil investiga incendio de pipa en Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La coordinación de Protección Civil Regional, iniciará una investigación para determinar las causas que provocaron el incendio de una pipa en el sector Presidentes de Altamira.

El incidente, que generó explosiones, puso en riesgo a los residentes de la zona, emergencia que fue controlada la madrugada de este jueves.

Una pipa que se encontraba estacionada en un paradero que utilizan los traileros para realizar maniobras se incendió de forma repentina.

El coordinador de Protección Civil Regional, Rafael Chirinos Aguilar, expresó que el reporte fue recibido aproximadamente a las 23:30 horas, cuando unas personas se percataron del incendio de la pipa.

El estruendo que escucharon los residentes del sector Presidentes fue derivado presuntamente a la explosión de los neumáticos o de los tanques del diésel con el que se moviliza la pipa.

“Ya quedaría bajo la investigación y vamos a investigar cuáles fueron las causas que provocaron este incendio”.

Chirinos Aguilar puntualizó que al sitio arribaron elementos de PC Regional, Bomberos Altamira, Protección Civil Municipal, así como grupos voluntarios para controlar la situación y enfriar la pipa, la cual presentó grandes afectaciones debido a las llamaradas.

Comentó que Protección Civil Regional mantiene trabajos de supervisión para prevenir situaciones de este tipo en los municipios de Altamira, Madero y Tampico.

Por. Oscar Figueroa

La Razón