Refrenda AVA salud digna en Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal participó en la 116 Asamblea General del IMSS, que fue presidida por Claudia Sheinbaum

Luego de asistir a la 116 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó su compromiso para que las y los tamaulipecos reciban una atención en salud digna, cercana y de calidad.

«Un honor acompañar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y a mis compañeras y compañeros gobernadores en Puebla, durante la 116 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social», expresó el mandatario tamaulipeco, además de felicitar también a quienes fueron reconocidos por su destacada labor, entrega y vocación que inspiran la transformación humanista.

Durante el evento, la presidenta de México informó que el próximo mes de enero de 2026 inicia el proceso de credencialización para crear un sistema de salud universal, que permita atender en cualquier unidad a los derechohabientes del ISSSTE y del IMSS-Bienestar para consolidar el acceso a la salud como un derecho humano.

La Mandataria dijo que la idea es que los afiliados cuenten con una sola credencial que diga: ‘Soy derechohabiente del IMSS; soy derechohabiente del IMSS-Bienestar; soy derechohabiente del ISSSTE.

«Al tener la credencialización e ir avanzando poco a poco en que todos tengan el mismo sistema digital de expediente médico, vamos a poder avanzar mucho más rápido hacia la universalización del sistema de salud», planteó.

Sheinbaum aseguró que el propósito es conjuntar servicios y dar atención de manera universal.

«Si logramos conjuntar servicios y atender de manera universal, habremos dado un brinco cualitativo y cuantitativo muy importante para el pueblo de México», indicó.

Por Staff

Expreso-La Razón