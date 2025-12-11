Ricardo Margaleff, actor de «Una Familia de Diez» entra en la herencia de Eduardo Manzano

Tras la muerte de Eduardo Manzano, comienzan a revelarse detalles sobre su herencia.

MÉXICO.- El mundo del entretenimiento mexicano continúa procesando la muerte de Eduardo Manzano, uno de los grandes referentes de la comedia.

El actor falleció el pasado 4 de diciembre a causa de un paro respiratorio, cerrando una trayectoria de más de seis décadas en la televisión, el cine y el teatro.

¿Qué pasará con la herencia de Eduardo Manzano?

En los días posteriores a su muerte, han surgido múltiples historias que dan cuenta del profundo cariño que su familia, colegas y admiradores le profesaban. Sin embargo, también han comenzado a salir a la luz detalles sobre la herencia del comediante, un tema que suele generar tensión en muchas familias pero que, en este caso, dejó más sorpresas que conflictos.

Una de las revelaciones que más llamó la atención fue la participación de Ricardo Margaleff, reconocido por su papel en Una Familia de Diez, dentro de los bienes personales que Eduardo Manzano decidió legarle antes de su muerte. Si bien no fue un heredero directo en términos legales, sí recibió objetos muy significativos que dan muestra del lazo tan estrecho que ambos construyeron en los últimos años.

El actor que formará parte de la herencia de Eduardo Manzano

A diferencia de los casos mediáticos en los que las herencias desatan conflictos, litigios y distanciamientos, Eduardo Manzano dejó todo en orden. Su testamento fue claro y sin cabos sueltos. No obstante, más allá de lo estipulado legalmente, el comediante quiso compartir con Ricardo Margaleff una parte muy especial de su historia personal.

Margaleff, quien trabajó a su lado en el programa Una Familia de Diez, explicó recientemente que heredó varios trajes emblemáticos usados por Eduardo Manzano durante sus mejores años en la televisión mexicana. Estas prendas no solo son un objeto físico, sino una pieza viva del legado artístico del comediante.

Me heredó muchísima ropa de Lalo que he utilizado en algunos proyectos… Ahí estuve enseñando algunos de los trajes que Susana amablemente hizo el favor de regalarme, declaró Margaleff en una entrevista.

La familia de Eduardo Manzano, particularmente su esposa Susana López, mantuvo una relación cercana con Ricardo y su esposa. Esta cercanía explica por qué le entregaron estos valiosos trajes, símbolo del respeto y cariño que existía entre ellos.

El actor incluso confesó que ha comenzado a formar un pequeño “museo” en su casa con las prendas, un homenaje personal al legado del querido “Polivoz”. Cada traje representa no solo el talento de Eduardo Manzano, sino también la historia de la televisión humorística en México.

Reacciones dentro del círculo cercano

La entrega de los trajes no generó conflictos con la familia, pues Ricardo Margaleff era considerado parte del círculo afectivo de Eduardo Manzano y Susana López. Lejos de cuestionar esta decisión, la familia reconoció la cercanía entre ellos y la intención del comediante de que esas prendas quedaran en manos de alguien que las valorara profundamente.

Además de Margaleff, otro nombre destacó en las reacciones posteriores a la muerte de Eduardo Manzano: el del productor, actor y director Jorge Ortiz de Pinedo. Según declaró Susana López, Ortiz de Pinedo fue clave en la última etapa laboral del comediante, brindándole oportunidades y un espacio respetuoso para mantenerse activo a pesar de sus complicaciones de salud.

En declaraciones, Susana López expresó:

Jorge y su familia fueron infinitamente amables con Eduardo. Le permitieron seguir trabajando en el programa a pesar de su salud. Le dieron paciencia, cariño, lo hicieron sentir cómodo… eso lo revitalizó.

Ortiz de Pinedo no solo le dio empleo, sino una razón para mantenerse animado y productivo. Eduardo Manzano, pese a su avanzada edad, encontró en su trabajo un refugio emocional que le permitió mantenerse activo hasta que las condiciones de salud se lo impidieron.

El legado del “Polivoz” sigue vivo

El caso de Ricardo Margaleff es solo un ejemplo de cómo el legado de Eduardo Manzano continúa vigente. Más allá de los bienes materiales, la verdadera herencia del comediante se encuentra en quienes compartieron trabajo, amistad y momentos significativos con él.

Sus trajes se convierten ahora en piezas que preservan parte de la memoria colectiva de la comedia mexicana, mientras que testimonios como el de Susana López y Jorge Ortiz de Pinedo revelan la esencia del hombre detrás del personaje: un profesional dedicado, un compañero leal y un ser humano que encontró en la risa un puente hacia millones de personas.

