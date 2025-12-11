Tamaulipas cerrará diciembre sin frío

El mes cerrará sin la presencia de sistemas frontales importantes, manteniendo un ambiente más propio de otoño que de invierno.

CIUDAD VICTORIA, TAMN,.- Tamaulipas vivirá un diciembre atípicamente cálido, sin un evento de frío extremo como los que se han presentado en últimos años en esta temporada.

Y es que de acuerdo con el pronóstico emitido por Meteo Alert, el mes cerrará sin la presencia de sistemas frontales importantes, manteniendo un ambiente más propio de otoño que de invierno.

En su reporte, los especialistas en clima, adelantaron que las temperaturas permanecerán por encima del promedio estacional, una noticia poco alentadora para quienes esperaban el arribo del frío decembrino, pero favorable para “los zancudos y el tema calor”, según señalaron de manera coloquial.

Y aunque predominarán frentes fríos débiles, con la posibilidad de lluvias o tormentas aisladas, no se observará (al menos por ahora) algún evento de frío significativo para el estado.

Ante este panorama, la atención comienza a dirigirse hacia enero.

Meteo Alert recordó que, así como en la temporada de sequía la atmósfera terminó entregando más agua de la esperada, no se descarta que el frío “pendiente” pueda llegar de golpe durante el primer mes de 2026.

“¿Podría nuevamente la atmósfera darnos ‘de golpe’ el frío que nos está quedando a deber? Esta historia continuará…”, mencionó en su publicación.

Mientras tanto, Tamaulipas deberá cerrar el año con un diciembre cálido, húmedo por momentos y sin el típico ambiente invernal, al menos en el corto plazo.

Por Antonio H. Mandujano