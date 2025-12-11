Trabajan en la rehabilitación del emisor pluvial que protege a las colonias Cascajal y Nacional

La intervención actual contempla la renovación de 12 metros lineales de tubería de 24 pulgadas, instalados a una profundidad de 6 metros

TAMPICO, TAMAULIPAS.- COMAPA SUR realiza trabajos de rehabilitación en el emisor pluvial ubicado sobre el bordo de protección de la colonia Cascajal, en Tampico, como parte de las acciones coordinadas con el Ayuntamiento para reforzar la infraestructura de desalojo pluvial en esta zona de la ciudad.

La intervención actual contempla la renovación de 12 metros lineales de tubería de 24 pulgadas, instalados a una profundidad de 6 metros, lo que convierte el procedimiento en una obra de alta complejidad. Estas labores complementan un tramo previo de 18 metros lineales que ya había sido rehabilitado semanas atrás.

El emisor forma parte de un sistema pluvial estratégico, pues durante los periodos de lluvia contribuye a reducir riesgos de acumulación de agua en las colonias Cascajal y Nacional, asentadas en el área del bordo de protección. La tubería que se sustituye es de fierro, material ya obsoleto, el cual está siendo reemplazado por tubería ADS, de mayor resistencia y eficiencia hidráulica.

La rehabilitación se ejecuta mediante coordinación operativa entre COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico, con el objetivo de asegurar que la infraestructura pluvial funcione adecuadamente y siga brindando protección a las familias de la zona.

Por. Mario Prieto.