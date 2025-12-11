VIDEO: Bad Bunny se cae en el escenario durante su primer concierto en CDMX

Bad Bunny inició su gira en México con un percance inesperado: una caída durante su show en el Estadio GNP.

MÉXICO.- Bad Bunny arrancó sus conciertos en México, los cuales forman parte de su gira “DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour”. La primera presentación en el Estadio GNP este miércoles fue tendencia en redes sociales, pero no solo por la energía del show, sino por un momento inesperado que protagonizó el artista en pleno escenario.

Durante la interpretación del tema «Efecto», uno de los más populares del álbum Un Verano Sin Ti, el cantante puertorriqueño sufrió una caída sobre una de las estructuras del escenario.

Este suceso, aunque menor, generó múltiples reacciones entre los asistentes y en plataformas digitales, donde los videos no tardaron en viralizarse.

La caída de Bad Bunny

Mientras el espectáculo se desarrollaba con normalidad, Bad Bunny caminaba sobre el techo de “La Casita”, una estructura escenográfica que forma parte central del show.

Este elemento, diseñado para representar una casa típica de Puerto Rico, se utiliza como un escenario alterno dentro del concierto.

Fue en ese punto cuando el artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, resbaló y cayó de espaldas, justo al borde de la estructura.

Según los videos grabados por el público, el momento generó sorpresa, pero también alivio al ver que el cantante se levantó casi de inmediato.

Lejos de alarmarse, el intérprete de “Tití Me Preguntó” tomó con humor el percance. Permaneció sentado por unos segundos, sonrió al público y continuó cantando como si nada hubiera pasado.

El concierto siguió sin cambios en el setlist y hasta el momento no se han reportado lesiones por parte del equipo del artista.

El incidente fue considerado de baja gravedad, pero recordó a todos los riesgos que implica realizar espectáculos de gran escala con estructuras tan complejas.

Tras lo ocurrido, las redes se llenaron de clips y comentarios sobre el momento. Muchos usuarios celebraron la actitud profesional del artista, mientras otros aprovecharon para compartir memes.

La polémica por “La Casita” en México

El elemento escenográfico conocido como “La Casita” ya había sido tema de discusión días antes del concierto.

Algunos fans que compraron boletos en zonas preferenciales, como General A y Pits, se quejaron de que esta estructura les obstruía la vista del escenario principal.

Las críticas llegaron hasta la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), donde se presentaron inconformidades por parte del público.

Ante la presión, la promotora OCESA tuvo que responder ofreciendo reembolsos completos a los asistentes que no estuvieran satisfechos con la visibilidad desde sus lugares.

“La Casita” fue anunciada como un recurso que haría la experiencia más cercana e íntima entre el artista y los fans.

Sin embargo, para algunos asistentes se convirtió en una barrera visual que impidió disfrutar del espectáculo como lo esperaban, sobre todo considerando el precio elevado de las entradas en esas zonas.

Además que muchos aseguraron que esperaban tener al cantante lo más cerca de ellos en todo el concierto, razón por la que compraron boletos de otro tipo.

Una gira con altas expectativas

La gira “DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour” incluye varias fechas en México y América Latina, y ha sido anunciada como una de las más ambiciosas de la carrera del reguetonero.

Bad Bunny aún tiene siete fechas pactadas en la Ciudad de México con un lleno total.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR.